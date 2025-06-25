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Скраб, пилинг или щётка — какой способ на самом деле разглаживает кожу

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Шорты, открытые платья или просто желание ощущать кожу бархатной — всё это требует одного: гладкости кожи тела без бугорков и шелушений. Но как этого добиться? Полки магазинов и рекомендации в соцсетях предлагают скрабы, кислотные пилинги, сухие щётки… Что выбрать? Пора разобраться, какой способ действительно работает и подходит именно вам.

Массаж сухой щеткой
Фото: Designed by Freepik by teksomolika is licensed under Public domian
Массаж сухой щеткой

Скраб: эффект «сразу и руками»

Скраб — это механическое отшелушивание. Мелкие абразивные частицы (сахар, соль, кофейная гуща) удаляют ороговевшие клетки, улучшают микроциркуляцию и делают кожу визуально ровнее уже после первого применения.

  • Подходит: для быстрого результата и нормальной кожи
  • Не подходит: для чувствительной или раздражённой кожи
  • Совет: используйте на влажную кожу 1–2 раза в неделю, не трите с усилием.

Пилинг: без трения, но с химией

Пилинги работают за счёт кислот — AHA, BHA, молочной, гликолевой. Они мягко растворяют мёртвые клетки, борются с вросшими волосками, выравнивают рельеф.

  • Подходит: для тусклой кожи, склонной к шелушению и неровностям
  • Не подходит: при повреждённой коже, сразу после бритья
  • Совет: используйте вечером, наносите по инструкции, обязательно SPF на следующий день.

Сухая щётка: массаж и уход в одном флаконе

Сухая щётка используется без воды и косметики. Её задача — отшелушивание, лимфодренаж и стимуляция кровообращения. После регулярного массажа кожа становится плотнее, упругой и гладкой.

  • Подходит: для любителей массажей и антицеллюлитного ухода
  • Не подходит: при куперозе, варикозе и раздражениях
  • Совет: массируйте по направлению к сердцу перед душем, 2–3 раза в неделю.

Что же выбрать?

Выбирайте метод под свой ритм жизни и тип кожи. Главное — не переусердствовать: коже нужно восстановление, а не ежедневная шлифовка. Внимательность к себе и регулярность — залог гладкости, а не модная баночка.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами). 

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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