Скраб, пилинг или щётка — какой способ на самом деле разглаживает кожу

Шорты, открытые платья или просто желание ощущать кожу бархатной — всё это требует одного: гладкости кожи тела без бугорков и шелушений. Но как этого добиться? Полки магазинов и рекомендации в соцсетях предлагают скрабы, кислотные пилинги, сухие щётки… Что выбрать? Пора разобраться, какой способ действительно работает и подходит именно вам.
Скраб — это механическое отшелушивание. Мелкие абразивные частицы (сахар, соль, кофейная гуща) удаляют ороговевшие клетки, улучшают микроциркуляцию и делают кожу визуально ровнее уже после первого применения.
Пилинги работают за счёт кислот — AHA, BHA, молочной, гликолевой. Они мягко растворяют мёртвые клетки, борются с вросшими волосками, выравнивают рельеф.
Сухая щётка используется без воды и косметики. Её задача — отшелушивание, лимфодренаж и стимуляция кровообращения. После регулярного массажа кожа становится плотнее, упругой и гладкой.
Выбирайте метод под свой ритм жизни и тип кожи. Главное — не переусердствовать: коже нужно восстановление, а не ежедневная шлифовка. Внимательность к себе и регулярность — залог гладкости, а не модная баночка.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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