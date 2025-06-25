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Кожа, как после салонного ухода, и плюс энергия — благодаря этим пяти продуктам

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Если кожа стала тусклой, а энергия — на нуле, дело может быть вовсе не в косметике, а в тарелке. Наш рацион напрямую влияет на работу обмена веществ и состояние кожи. Добавьте в повседневное питание эти 5 продуктов — и уже через пару недель вы заметите: кожа сияет, а тело работает как часы.

Девушки готовят еду
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушки готовят еду

1. Авокадо — жиры, которые делают кожу мягкой

Авокадо насыщен омега-9 жирными кислотами, витамином Е и антиоксидантами. Он поддерживает эластичность кожи, борется с сухостью и усиливает барьерные функции. А ещё помогает стабилизировать уровень сахара в крови — что напрямую влияет на метаболизм.

2. Ягоды — антиоксидантная защита

Черника, малина, клюква — не просто вкусные, а настоящие борцы со свободными радикалами. Антоцианы и витамин С из ягод улучшают кровообращение, поддерживают выработку коллагена и защищают клетки от воспалений.

3. Жирная рыба — топливо для кожи и мозга

Скумбрия, лосось, сельдь — источники омега-3, которые питают кожу изнутри, уменьшают покраснение и шелушение, а заодно ускоряют обмен веществ и помогают контролировать аппетит.

4. Капуста брокколи — клетчатка и сера

Брокколи богата клетчаткой и веществами, которые поддерживают детоксикацию печени. А здоровая печень — залог чистой кожи и активного метаболизма. Также она содержит сульфорафан, борющийся с воспалениями.

5. Зелёный чай — мягкий разгон обмена

Катехины зелёного чая ускоряют сжигание жира, а также снижают воспаления и улучшают состояние кожи. Его регулярное употребление улучшает кровообращение, а значит — питание клеток.

Сияние кожи начинается не с хайлайтера, а с тарелки. Питание — ваша первая и самая эффективная косметика. Пусть в вашем рационе будет не только вкусно, но и красиво — внутри и снаружи.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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