Кожа, как после салонного ухода, и плюс энергия — благодаря этим пяти продуктам

Если кожа стала тусклой, а энергия — на нуле, дело может быть вовсе не в косметике, а в тарелке. Наш рацион напрямую влияет на работу обмена веществ и состояние кожи. Добавьте в повседневное питание эти 5 продуктов — и уже через пару недель вы заметите: кожа сияет, а тело работает как часы.
Авокадо насыщен омега-9 жирными кислотами, витамином Е и антиоксидантами. Он поддерживает эластичность кожи, борется с сухостью и усиливает барьерные функции. А ещё помогает стабилизировать уровень сахара в крови — что напрямую влияет на метаболизм.
Черника, малина, клюква — не просто вкусные, а настоящие борцы со свободными радикалами. Антоцианы и витамин С из ягод улучшают кровообращение, поддерживают выработку коллагена и защищают клетки от воспалений.
Скумбрия, лосось, сельдь — источники омега-3, которые питают кожу изнутри, уменьшают покраснение и шелушение, а заодно ускоряют обмен веществ и помогают контролировать аппетит.
Брокколи богата клетчаткой и веществами, которые поддерживают детоксикацию печени. А здоровая печень — залог чистой кожи и активного метаболизма. Также она содержит сульфорафан, борющийся с воспалениями.
Катехины зелёного чая ускоряют сжигание жира, а также снижают воспаления и улучшают состояние кожи. Его регулярное употребление улучшает кровообращение, а значит — питание клеток.
Сияние кожи начинается не с хайлайтера, а с тарелки. Питание — ваша первая и самая эффективная косметика. Пусть в вашем рационе будет не только вкусно, но и красиво — внутри и снаружи.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.
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