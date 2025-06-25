Кислоты, ретинол и SPF: формула ухода, которая работает против расширенных пор

Поры — естественная часть кожи. Но когда они становятся слишком заметными, особенно в Т-зоне, это может портить текстуру лица и макияж. В интернете много советов, как «закрыть» поры раз и навсегда. Но давайте разберёмся: что действительно работает, а что — просто миф?
На самом деле, поры — это каналы сальных желёз. Удалить или закрыть их невозможно. Задача ухода — очищать, сужать и снижать их визуальную заметность.
Грязь может закупорить поры, но основная причина расширения — избыток себума и потеря эластичности кожи.
Да, холод сужает сосуды, и эффект стянутости есть. Но он временный и не решает основную проблему.
Салициловая кислота проникает внутрь пор, растворяет излишки кожного жира и визуально сужает поры. AHA-кислоты помогают обновлять поверхность кожи.
Укрепляют структуру кожи, улучшают выработку коллагена, сужая поры в долгосрочной перспективе.
Деликатное двухэтапное очищение вечером предотвращает закупорку. Используйте гидрофильное масло + гель без сульфатов.
Солнце разрушает коллаген, делая поры более заметными. SPF защищает, а витамин C поддерживает тонус кожи.
Не уход, но отличный способ визуально сгладить текстуру кожи перед макияжем.
Сужение пор — не задача одного дня. Это регулярный уход, внимание к текстуре кожи и грамотный подбор активов. Не верьте в мгновенные чудеса, но будьте уверены: при системном подходе ваша кожа обязательно станет более гладкой и ровной.
Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.
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