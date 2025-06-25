Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивите гостей! Как добавить необычные ингредиенты в привычные драники
На грани бедности: казанский футбольный клуб продаёт форму, чтобы сыграть следующий матч
Оно есть повсюду: это существо самое живучее на планете
Кот закапывает еду, а собака ест траву: объяснения, которые удивят
Китаец обиделся на электромобиль: авто принял его разрез глаз за сон за рулём
Многие водители теряют деньги на заправке из-за одной забытой процедуры
Сон на животе — билет в клуб ранних морщин: как спастись
Речь не об автобусе: Михаил Ефремов сдержал слово и нашёл интересную альтернативу автомобилю
Не дайте яблокам упасть: гениальный способ с кирпичами, который работает

Кислоты, ретинол и SPF: формула ухода, которая работает против расширенных пор

2:13
Моя семья » Красота и стиль

Поры — естественная часть кожи. Но когда они становятся слишком заметными, особенно в Т-зоне, это может портить текстуру лица и макияж. В интернете много советов, как «закрыть» поры раз и навсегда. Но давайте разберёмся: что действительно работает, а что — просто миф?

Нос с чёрными точками
Фото: commons.wikimedia.org by LBPics, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нос с чёрными точками

Распространённые мифы

Миф 1. Поры можно навсегда закрыть

На самом деле, поры — это каналы сальных желёз. Удалить или закрыть их невозможно. Задача ухода — очищать, сужать и снижать их визуальную заметность.

Миф 2. Поры расширяются от грязи

Грязь может закупорить поры, но основная причина расширения — избыток себума и потеря эластичности кожи.

Миф 3. Кубики льда сужают поры надолго

Да, холод сужает сосуды, и эффект стянутости есть. Но он временный и не решает основную проблему.

Что работает на самом деле

1. Кислоты (AHA, BHA)

Салициловая кислота проникает внутрь пор, растворяет излишки кожного жира и визуально сужает поры. AHA-кислоты помогают обновлять поверхность кожи.

2. Ретиноиды

Укрепляют структуру кожи, улучшают выработку коллагена, сужая поры в долгосрочной перспективе.

3. Регулярное очищение

Деликатное двухэтапное очищение вечером предотвращает закупорку. Используйте гидрофильное масло + гель без сульфатов.

4. SPF и антиоксиданты

Солнце разрушает коллаген, делая поры более заметными. SPF защищает, а витамин C поддерживает тонус кожи.

5. Матирующие праймеры и пудры

Не уход, но отличный способ визуально сгладить текстуру кожи перед макияжем.

Сужение пор — не задача одного дня. Это регулярный уход, внимание к текстуре кожи и грамотный подбор активов. Не верьте в мгновенные чудеса, но будьте уверены: при системном подходе ваша кожа обязательно станет более гладкой и ровной.

Уточнения

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса
Домашние животные
Оса может убить питомца за 10 минут: что делать сразу после укуса Аудио 
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Экономика и бизнес
В Германии поражены: ставка России на золото сработала Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Эти машины не меняют даже с деньгами в кармане — и вот почему
Последние материалы
Оно есть повсюду: это существо самое живучее на планете
Кот закапывает еду, а собака ест траву: объяснения, которые удивят
Китаец обиделся на электромобиль: авто принял его разрез глаз за сон за рулём
Многие водители теряют деньги на заправке из-за одной забытой процедуры
Сон на животе — билет в клуб ранних морщин: как спастись
Речь не об автобусе: Михаил Ефремов сдержал слово и нашёл интересную альтернативу автомобилю
Не дайте яблокам упасть: гениальный способ с кирпичами, который работает
Apple против RuStore: что грозит производителям за несоблюдение нового закона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.