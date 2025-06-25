Эта стрижка делает лицо моложе, а утюжок — бесполезным

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотите лёгкий, модный и не требующий укладки образ? Лето — идеальное время для обновления прически, и стрижка "бабочка" снова на пике популярности.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина улыбается

В отличие от короткого варианта, который любят селебрити вроде Дженны Ортеги или Джиджи Хадид, классическая "бабочка" сохраняет длину волос. Она подходит тем, кто хочет свободы, но не готов прощаться с локонами.

"Это продуманная прическа", — говорит Джейк Уонстолл, парикмахер из салона Larry King.

Передние пряди подстригаются короче, чтобы обрамлять лицо, а сзади остаются длинными. Основу делают слегка неровной с помощью бритвы — для дополнительного объема и живой текстуры.

Укладка? Не обязательно

Главная магия "бабочки" в том, что укладка не обязательна. Достаточно немного подсушить феном и нанести увлажняющий крем для волос. В результате они выглядят здоровыми и упругими.

А если хочется больше глянца для вечернего выхода — просто добавьте текстуру с помощью стайлера и оформите отдельные пряди. Уонстолл советует использовать крем для укладки вроде "Светская жизнь для ваших волос" от Larry King.

"Главная цель — создать расслабленный, естественный образ", — отмечает он.

"Это идеальный стиль для тех, кто экономит время и заботится о здоровье волос".

Для кого подойдёт

Идеально "бабочка" смотрится на обладательницах выразительных скул и тонких черт. Но форма легко адаптируется под любой тип лица. Всё дело в грамотном размещении коротких прядей — например, по линии подбородка для визуального лифтинга.

Важно: регулярно подравнивайте слои и челку. Иначе стрижка может утратить форму и "утяжелить" лицо.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.