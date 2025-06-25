Сидите — значит, стареете: мозг, мышцы и сердце уходят в отпуск

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Мы часто слышим: "Долгое сидение убивает". Но сколько физической активности действительно нужно, чтобы компенсировать вред от целого дня за столом? Ученые наконец дали точный ответ.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пресс стоя

Сколько — это "достаточно"

Оказывается, всего 30-40 минут умеренной или интенсивной физической активности в день могут свести к минимуму риски, вызванные сидячим образом жизни. К такому выводу пришли исследователи на основе анализа данных 44 370 человек из четырех стран, участвовавших в девяти разных исследованиях. Все они носили фитнес-трекеры — никакой субъективности.

Почему это работает

Исследование, опубликованное в 2020 году, показало: чем меньше люди двигались, тем выше был риск преждевременной смерти. Однако у тех, кто хотя бы полчаса в день активно двигался, негативный эффект от сидения практически исчезал.

"У физически активных людей нет сильной зависимости между временем сидения и риском смерти", — пишут авторы исследования.

Это может быть быстрая ходьба, езда на велосипеде, работа в саду — главное, чтобы упражнения были достаточно интенсивными.

Даже немного — лучше, чем ничего

Метаанализ подтвердил: любая физическая активность, даже минимальная, полезна. Эту позицию поддерживает и ВОЗ, выпустившая свои рекомендации в том же году.

Они советуют уделять тренировкам:

150-300 минут в неделю — при умеренной нагрузке;

или 75-150 минут — при высокой интенсивности.

Как бы ни был загружен день, постарайтесь найти время для движения — ваше здоровье скажет спасибо.

"Каждая минута активности имеет значение", — напоминает Эммануэль Стаматакис, исследователь из Сиднейского университета.

Даже просто встать из-за стола и немного пройтись уже полезнее, чем продолжать сидеть.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.



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