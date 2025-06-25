Цифра на весах — лгун: тест, который покажет правду о вашем теле

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Индекс массы тела давно стал привычным инструментом в кабинете врача. Увидели "30+" — получайте диагноз: ожирение. Но есть нюанс. ИМТ просто делит вес на рост, не различая жир и мышцы. А значит, может переоценить риски у спортсмена и пропустить тревожный сигнал у внешне худого человека.

Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

"Ваш ИМТ может быть в норме, даже если внутри тела — скрытый жир, обволакивающий органы", — объясняет автор исследования.

Новое исследование переворачивает игру: вместо "веса в килограммах" учёные измеряли процент жира в организме с помощью биоимпедансного анализа — технологии, основанной на слабом электрическом токе, проходящем через тело.

И вот результаты:

люди с высоким процентом жира имели на 78% выше риск смерти от любых причин,

и в 2,6 раза выше риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого уровень жира был в норме.

ИМТ не показал этих рисков вообще.

Почему это важно? Потому что человек может быть "стройным", но с плохим составом тела — низкой мышечной массой и высоким жиром. А значит, под угрозой диабет, гипертония, воспаления и неалкогольная жировая болезнь печени.

"Мы должны смотреть на состав тела, а не только на цифру на весах. Это меняет всё", — говорят исследователи.

Да, биоимпеданс не идеален — на результат влияет даже уровень гидратации. Но для клинической практики он намного точнее, чем старомодный ИМТ. А стоимость — в разы ниже, чем у DEXA-сканирования.

Уточнения

И́ндекс ма́ссы те́ла (ИМТ, англ. body mass index (BMI)) — величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно судить о том, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.



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