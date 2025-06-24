Работа убивает спину? Этот лайфхак спасёт её за 3 минуты

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Кажется, что в офисе невозможно расслабиться — разве что только мечтая об отдыхе на пляже. Но правда в том, что тело можно "перезагрузить" не вставая со стула. И это не магия, а настольная йога.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Работа

Сидячая работа — не просто скука для мышц. Это онемевшие плечи, напряжённая спина, уставшие глаза и общее ощущение усталости к середине дня. Но даже 5 минут осознанного движения могут повернуть всё вспять.

Что такое настольная йога

Это простой набор упражнений, которые можно делать прямо за столом. Она не требует коврика, спортивной формы и выделенного часа. А вот пользы — хоть отбавляй:

снимает мышечное напряжение,

улучшает кровообращение,

помогает сосредоточиться,

поднимает настроение.

"Настольная йога — это больше, чем просто разминка. Это пауза, которая очищает голову, замедляет дыхание и помогает настроиться на работу", — отмечает гималайский сиддха Акшар.

Попробуйте эти 3 простых упражнения

Мягкие круги шеей

Сядьте ровно, медленно вращайте головой по кругу — сначала в одну, потом в другую сторону. Шея скажет спасибо уже через полминуты. Пожатие плечами и вытяжение рук

Поднимите плечи к ушам и резко опустите. Повторите несколько раз. Затем вытяните руки вверх, переплетите пальцы, сделайте глубокий вдох и растянитесь вверх. Скручивание позвоночника

Положите правую руку на левое колено и мягко повернитесь влево, задержитесь. Повторите на другую сторону. Можно ещё вытянуть ноги под столом и согнуть-выпрямить лодыжки для лучшего кровообращения.

Главное — начать

Йога не требует часов времени — всего 5-10 минут в день могут стать тем самым спасательным кругом для тела и ума. И нет оправдания, ведь ваш офис — теперь ещё и ваш спортзал.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.



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