Работа убивает спину? Этот лайфхак спасёт её за 3 минуты

Кажется, что в офисе невозможно расслабиться — разве что только мечтая об отдыхе на пляже. Но правда в том, что тело можно "перезагрузить" не вставая со стула. И это не магия, а настольная йога.
Сидячая работа — не просто скука для мышц. Это онемевшие плечи, напряжённая спина, уставшие глаза и общее ощущение усталости к середине дня. Но даже 5 минут осознанного движения могут повернуть всё вспять.
Это простой набор упражнений, которые можно делать прямо за столом. Она не требует коврика, спортивной формы и выделенного часа. А вот пользы — хоть отбавляй:
"Настольная йога — это больше, чем просто разминка. Это пауза, которая очищает голову, замедляет дыхание и помогает настроиться на работу", — отмечает гималайский сиддха Акшар.
Йога не требует часов времени — всего 5-10 минут в день могут стать тем самым спасательным кругом для тела и ума. И нет оправдания, ведь ваш офис — теперь ещё и ваш спортзал.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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