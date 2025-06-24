Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя

2:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухие, шершавые, потемневшие локти — кажется, ну подумаешь, мелочь. Но что, если они пытаются тебе что-то сказать?

Фото: https://www.freepik.com by kamranaydinov Покраснение на локте

Иногда изменение цвета и текстуры кожи в этой зоне — не просто результат трения или сухости, а тревожный симптом внутренних нарушений.

Когда это вариант нормы

Да, локти могут темнеть после загара, от частого контакта с тканью или банального пересушивания кожи. В таких случаях помогают базовые меры: мягкий пилинг, хороший крем и регулярный уход.

Но бывает иначе.

Когда пора беспокоиться

Если кожа стала заметно темнее, грубее, плотнее, с чёткими границами, и на неё не действуют никакие увлажняющие средства — это уже не про "забыла крем нанести".

Так проявляется acanthosis nigricans — кожный симптом, возникающий при серьёзных нарушениях обмена веществ, особенно при инсулинорезистентности.

"Инсулинорезистентность — это когда клетки перестают воспринимать инсулин, и организм начинает вырабатывать его больше. Высокий уровень гормона стимулирует рост клеток кожи и выработку пигмента. В итоге кожа становится толще и темнее — особенно в местах трения: локтях, подмышках, на шее", — объясняет врач-косметолог Валерия Алифанова.

Важно: это не кожное заболевание, а наружное отражение системных нарушений. Часто связано с метаболическим синдромом, преддиабетом или гормональными сбоями.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Проверь, есть ли у тебя:

потемнение кожи на локтях, коленях, в области шеи;

хроническая усталость;

тяга к сладкому;

лишний вес;

высыпания или акне.

Если совпадает хотя бы два пункта — стоит записаться к эндокринологу. Без решения внутренних проблем косметика будет работать "впустую".

Что делать дальше

После коррекции гормонального фона можно переходить к уходу. Эстетические процедуры помогут вернуть коже мягкость и ровный цвет, но только при условии, что устранена главная причина.

Уточнения

Локоть — единица измерения длины, не имеющая определённого значения и примерно соответствующая расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца руки.



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