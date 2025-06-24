Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Татьяна Буланова установила рекорд, который удивит всех любителей музыки
В жару руль может обжечь: но есть способ этого избежать
Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше

Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Сухие, шершавые, потемневшие локти — кажется, ну подумаешь, мелочь. Но что, если они пытаются тебе что-то сказать?

Покраснение на локте
Фото: https://www.freepik.com by kamranaydinov
Покраснение на локте

Иногда изменение цвета и текстуры кожи в этой зоне — не просто результат трения или сухости, а тревожный симптом внутренних нарушений.

Когда это вариант нормы

Да, локти могут темнеть после загара, от частого контакта с тканью или банального пересушивания кожи. В таких случаях помогают базовые меры: мягкий пилинг, хороший крем и регулярный уход.

Но бывает иначе.

Когда пора беспокоиться

Если кожа стала заметно темнее, грубее, плотнее, с чёткими границами, и на неё не действуют никакие увлажняющие средства — это уже не про "забыла крем нанести".

Так проявляется acanthosis nigricans — кожный симптом, возникающий при серьёзных нарушениях обмена веществ, особенно при инсулинорезистентности.

"Инсулинорезистентность — это когда клетки перестают воспринимать инсулин, и организм начинает вырабатывать его больше. Высокий уровень гормона стимулирует рост клеток кожи и выработку пигмента. В итоге кожа становится толще и темнее — особенно в местах трения: локтях, подмышках, на шее", — объясняет врач-косметолог Валерия Алифанова.

Важно: это не кожное заболевание, а наружное отражение системных нарушений. Часто связано с метаболическим синдромом, преддиабетом или гормональными сбоями.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Проверь, есть ли у тебя:

  • потемнение кожи на локтях, коленях, в области шеи;
  • хроническая усталость;
  • тяга к сладкому;
  • лишний вес;
  • высыпания или акне.

Если совпадает хотя бы два пункта — стоит записаться к эндокринологу. Без решения внутренних проблем косметика будет работать "впустую".

Что делать дальше

После коррекции гормонального фона можно переходить к уходу. Эстетические процедуры помогут вернуть коже мягкость и ровный цвет, но только при условии, что устранена главная причина.

Уточнения

Локоть — единица измерения длины, не имеющая определённого значения и примерно соответствующая расстоянию от локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца руки. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Домашние животные
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Красота и стиль
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Россия извлекла уроки из ирано-израильской войны, которая продолжается Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Последние материалы
Татьяна Буланова установила рекорд, который удивит всех любителей музыки
В жару руль может обжечь: но есть способ этого избежать
Локти шершавые, жизнь — тоже: сигнал, который лучше услышать вовремя
Экономический кризис на пороге? Какой актив спасёт ваш капитал
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Наркозависимость позади: бывшая жена Паши Техника вынуждена защищать единственного сына
Собаки чувствуют это в человеке мгновенно — и решают, стоит ли к нему подходить
Первые шаги к лёгкости: как полюбить бег, если вы его всегда избегали — и почувствовать движение
Удивите гостей домашним лимонадом: 5 шагов к освежающему напитку
Ваш двигатель просит тишины и покоя: как помочь ему тратить меньше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.