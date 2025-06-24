Пляжный грим: как не стать тушёной кожей на солнце

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Собираясь в отпуск, особенно к морю, хочется взять всё и сразу: кремы, масла, сыворотки… А потом — борьба с чемоданом и перевесом. Но в жарком климате коже нужен совсем другой уход, чем в городе. Косметолог Ирина Созинова объясняет, как не перегрузить ни багаж, ни лицо.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ отдых в отеле

Что обязательно взять с собой

Солнцезащитный крем — без компромиссов

SPF — главный must-have пляжной косметички. На месте можно купить "что-то", но вряд ли это будет привычная текстура с нужным уровнем защиты. Берите сразу два крема: один для тела, другой для лица. Оптимальный уровень защиты — SPF 30-50. И не забывайте обновлять каждые два часа.

SPF — главный must-have пляжной косметички. На месте можно купить "что-то", но вряд ли это будет привычная текстура с нужным уровнем защиты. Берите сразу два крема: один для тела, другой для лица. Оптимальный уровень защиты — SPF 30-50. И не забывайте обновлять каждые два часа. Бальзам для губ с SPF

Да, губы тоже сгорают.

"Маленький тюбик с SPF — и никаких трещин и шелушений. Лучше сразу два: для пляжа и для вечернего выхода", — советует косметолог.

Увлажняющий крем — только проверенный

После солнца кожа нуждается в восстановлении. На курортах средства часто дорогие и с раздражающими отдушками. Лучше взять то, что подходит именно вам. Особенно важно ухаживать за кожей вечером — именно тогда она восстанавливается.

Что можно купить на месте

Средства для очищения

Гели и пенки — не самый критичный выбор. Если у вас нет чувствительной кожи или зависимости от конкретного состава, покупайте их уже на отдыхе. Но если привыкли к мягкой формуле без сульфатов — берите с собой.

Что лучше оставить дома

Плотный тональный крем

Позвольте коже отдохнуть. Лёгкий BB-крем с SPF или тинт справятся отлично, а загар сделает остальное. На крайний случай — точечный консилер.

Позвольте коже отдохнуть. Лёгкий BB-крем с SPF или тинт справятся отлично, а загар сделает остальное. На крайний случай — точечный консилер. Средства для волос — да, они важны

Солнце и солёная вода превращают волосы в жёсткую паклю. Масло или тканевая маска спасут кончики. Лучше привезти с собой: местные варианты могут не подойти вашему типу волос.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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