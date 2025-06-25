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Лучшие аптечные кремы и бальзамы для тела, которые работают с первого применения

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Многие привыкли искать средства для ухода за телом в бьюти-отделах, но именно аптека часто предлагает по-настоящему эффективные решения. Без ярких упаковок и агрессивной рекламы, но с рабочими составами и клинически доказанным действием. Ниже — топ аптечных продуктов для тела, которые стоят недорого, но дают впечатляющий результат.

Спортивное ориентирование
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивное ориентирование

1. Бепантен или Д-Пантенол

Эти кремы и мази с декспантенолом — настоящая «скорая помощь» при сухости, шелушении, раздражении и микротрещинах. Подходят даже чувствительной коже и детям. Можно использовать на локтях, пятках, руках и после эпиляции.

2. Кремы с мочевиной

Средства с мочевиной от 5 до 10% идеально увлажняют и размягчают ороговевшую кожу. Особенно полезны для ног, коленей и локтей. Популярные марки: Uriage, Eucerin, EVO, Topicrem.

3. Цинковая паста или мазь

Недооценённое средство, которое помогает при раздражении, потнице, опрелостях и аллергических реакциях. Подсушивает, успокаивает, снимает воспаление. Идеальна летом или после бритья.

4. Лосьоны и кремы с термальной водой

Увлажняют и восстанавливают кожу, страдающую от сухости, обезвоживания или агрессивного климата. Отлично подходят для чувствительной кожи. Ищите состав с микроэлементами и минимальным количеством отдушек.

5. Бальзамы от атопии и зуда (например, Lipikar от La Roche-Posay)

Отличный выбор для кожи, склонной к атопическому дерматиту или хронической сухости. Снимают зуд, уменьшают раздражение, восстанавливают барьер.

Аптечные средства для тела — это простые и доступные формулы, которые действительно работают. Их эффективность подтверждена не рекламой, а доверием дерматологов и потребителей. Попробуйте включить их в свой уход — и вы удивитесь, как быстро кожа станет мягкой, гладкой и здоровой.

Уточнения

Апте́ка — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.

Крем лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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