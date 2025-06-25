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Вечерний ритуал, который помогает волосам расти быстрее и выглядеть ухоженно

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Как и кожа, волосы тоже восстанавливаются ночью. Именно вечером можно дать им больше питания, увлажнения и защиты, чем днём. Даже если вы не моете голову ежедневно, вечерний ритуал — это способ предотвратить ломкость, сечение и сухость, а также сохранить блеск и силу.

Маска для волос
Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маска для волос

Шаг 1. Очищение при необходимости

Если вы моете голову вечером, выберите мягкий шампунь без сульфатов. После — нанесите кондиционер или маску. Оставьте её на 5–10 минут для глубокого восстановления. Раз в неделю можно использовать пилинг для кожи головы, чтобы улучшить кровообращение и рост волос.

Шаг 2. Удалите лишнюю влагу бережно

Не трите волосы полотенцем! Промокните их мягко, лучше использовать ткань из микрофибры или хлопковую футболку. Это снизит риск ломкости и пушистости.

Шаг 3. Несмываемый уход

После мытья или даже на сухие волосы нанесите несмываемое средство — это может быть крем, спрей, термозащита или лёгкое масло. Распределите по длине, особенно по концам.

Шаг 4. Правильное расчесывание

Используйте расчёску с широкими зубьями или мягкую щётку. Начинайте с кончиков, продвигаясь вверх. Не расчёсывайте мокрые волосы жёстко — они особенно уязвимы.

Шаг 5. Защита на ночь

Если у вас длинные волосы, заплетите их в свободную косу или пучок. Можно использовать шёлковую наволочку или платок, чтобы избежать трения о подушку. Это помогает снизить ломкость и сохранить укладку.

Регулярный вечерний ритуал — это не только уход, но и забота о себе. Пять несложных шагов займут всего 10 минут, но уже через пару недель вы заметите, что волосы стали более послушными, крепкими и живыми.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Ве́чер — время суток, следующее за днём и предшествующее ночи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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