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BB, CC и тон: один ухаживает, другой выравнивает, третий перекрывает. Разбираемся, какой выбрать

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Если вы стоите у полки с косметикой и не понимаете, чем BB отличается от CC, а зачем ещё и тональный крем — совсем не ясно, вы не одиноки. Производители путают названия, обещают всё в одном тюбике, а результат может сильно отличаться. Разбираемся честно и просто, чем отличаются BB, CC и тональный крем, и как понять, что подойдёт именно вам.

Тональный крем
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тональный крем

BB-крем — уход с эффектом макияжа

BB (Blemish Balm или Beauty Balm) — это гибрид уходового крема и лёгкого тона. Он увлажняет, выравнивает тон и слегка маскирует несовершенства, при этом оставаясь почти невидимым на коже.

Подходит, если вы:

  • Не любите плотное покрытие
  • Хотите «естественный» финиш
  • Ищете «тон с уходом» и SPF на каждый день

CC-крем — корректор цвета

CC (Color Correction) — это более продвинутая версия BB. Он работает с тоном кожи, корректируя покраснения, пигментацию или серость. Покрытие может быть немного плотнее, но текстура остаётся лёгкой.

Подходит, если:

  • Вас беспокоит неровный тон
  • Есть купероз, пигментные пятна, постакне
  • Хочется выровнять цвет, но без эффекта «маски»

Тональный крем — максимум покрытия

Тональный крем создаёт плотное, стойкое покрытие, которое может перекрыть акне, пигментацию, покраснения и другие несовершенства. Он бывает разной плотности и финиша: матовый, сияющий, сатиновый.

Подходит, если:

  • Нужен макияж на весь день
  • Есть выраженные несовершенства
  • Вы делаете акцент на выравнивании и стойкости

BB — это про лёгкость и уход, CC — про коррекцию цвета, а тональный крем — про стойкость и полное покрытие. Выбирайте не по моде, а по потребностям кожи и случаю: на каждый день — BB или CC, на выход — тон.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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