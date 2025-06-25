BB, CC и тон: один ухаживает, другой выравнивает, третий перекрывает. Разбираемся, какой выбрать

Если вы стоите у полки с косметикой и не понимаете, чем BB отличается от CC, а зачем ещё и тональный крем — совсем не ясно, вы не одиноки. Производители путают названия, обещают всё в одном тюбике, а результат может сильно отличаться. Разбираемся честно и просто, чем отличаются BB, CC и тональный крем, и как понять, что подойдёт именно вам.
BB (Blemish Balm или Beauty Balm) — это гибрид уходового крема и лёгкого тона. Он увлажняет, выравнивает тон и слегка маскирует несовершенства, при этом оставаясь почти невидимым на коже.
CC (Color Correction) — это более продвинутая версия BB. Он работает с тоном кожи, корректируя покраснения, пигментацию или серость. Покрытие может быть немного плотнее, но текстура остаётся лёгкой.
Тональный крем создаёт плотное, стойкое покрытие, которое может перекрыть акне, пигментацию, покраснения и другие несовершенства. Он бывает разной плотности и финиша: матовый, сияющий, сатиновый.
BB — это про лёгкость и уход, CC — про коррекцию цвета, а тональный крем — про стойкость и полное покрытие. Выбирайте не по моде, а по потребностям кожи и случаю: на каждый день — BB или CC, на выход — тон.
Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.
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Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.