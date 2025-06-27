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Как правильно делать пилинг летом: 3 правила, о которых не знают многие

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Мы стремимся к безупречной и увлажненной коже в любое время года. Однако для достижения наилучших результатов в каждый сезон необходимо выбирать подходящие процедуры. Возможно, вы привыкли регулярно делать пилинг тела и лица. Но летом следует быть особенно осторожным, чтобы не повредить кожу. Как правильно подходить к пилингу в солнечные месяцы?

Девушка после душа
Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка после душа

Бережный уход за кожей

Чистая и отшелушенная кожа — залог ровного и красивого загара. Мягкий скраб для тела во время душа помогает удалить ороговевшие клетки и обеспечивает равномерное нанесение автозагара. Однако летом лучше отказаться от частого пилинга, особенно в разгар сезона. Лучше провести процедуру до начала лета, а затем дать коже время на восстановление и увлажнение. После пилинга обязательно используйте увлажняющие средства, чтобы успокоить и восстановить кожу.

Интенсивное увлажнение

Летом кожа нуждается в особом уходе. После каждого пилинга, даже после пребывания на солнце, важно наносить увлажняющие средства. Маски, охлаждающие гели, кремы и масла помогут восстановить кожу и защитить ее от повреждений. Избегайте использования агрессивных ингредиентов и физического трения. Отдавайте предпочтение увлажняющим и успокаивающим компонентам, таким как гиалуроновая кислота, кремы и сыворотки для восстановления кожного барьера. Не забывайте о ночных масках и гидрогелевых патчах, которые помогут коже восстановиться во время сна.

Защита от солнца

Летом защита кожи от солнечных лучей становится приоритетом. Кремы с высоким SPF, нанесенные на все тело, помогут предотвратить солнечные ожоги и пигментацию. Особенно важно использовать защиту, если вы планируете быть на пляже или у воды. Если вы используете мягкий химический пилинг вечером, обязательно наносите крем с SPF перед выходом на улицу. Летом кожа становится более чувствительной после пилинга, поэтому защита от солнца становится еще важнее. Не забывайте о дополнительных мерах защиты, таких как кепки, шляпы и солнцезащитные очки.

Летом уход за кожей должен быть особенно тщательным, напоминает marianne. сz. Отшелушивание и пилинг следует проводить с осторожностью, а после процедуры обязательно использовать увлажняющие и защитные средства. Защита от солнца — ключевой аспект летнего ухода. Берегите свою кожу, и она отблагодарит вас красотой и здоровьем.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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