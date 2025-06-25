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Пять бюджетных тушей, которые делают ресницы как в рекламе — и стоят копейки

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Не всегда нужно тратить тысячи рублей, чтобы получить эффект "драматических" ресниц. В масс-маркете есть настоящие находки, которые удлиняют, утолщают и подчёркивают взгляд не хуже люксовых аналогов. Главное — знать, что искать. Мы собрали лучшие бюджетные туши с эффектом объёма, проверенные временем и отзывами.

Тушь
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тушь

1. Maybelline Lash Sensational

Одна из самых популярных тушей в мире. Щёточка в форме веера отлично разделяет ресницы и придаёт объём без комочков. Формула не осыпается, держится до конца дня и легко смывается. Цена — в пределах 500–700 рублей, но часто бывают скидки.

2. Vivienne Sabo Cabaret

Французская классика бюджетного сегмента. Даёт выразительный объём и лёгкий изгиб с первого слоя. Компактная силиконовая щёточка удобна даже для нижних ресниц. Отличный вариант для ежедневного макияжа — элегантно, быстро, недорого.

3. Essence I Love Extreme Volume Mascara

Настоящая находка для тех, кто любит "драму". Большая щётка даёт густоту и объём уже с одного слоя. Стоит менее 400 рублей, а эффект — как у салонного наращивания. Главное — аккуратность при нанесении.

4. Lamel Boom Volume

Новинка, которая уже полюбилась блогерам. Щёточка пушистая, тушь не осыпается, а ресницы действительно становятся визуально гуще. Отлично держится весь день и подходит даже чувствительным глазам. Цена — около 300–350 рублей.

Выразительные ресницы — это не про люкс, а про удачно подобранную формулу и удобную щётку. Эти бюджетные туши доказали, что доступная цена и вау-эффект вполне совместимы. Попробуйте — и, возможно, вы больше не захотите переплачивать.

Уточнения

Тушь для ресниц — декоративная косметика, предназначенная для подчёркивания, выделения и изменения естественного цвета ресниц.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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