Пять кило не сбрасываются? Значит, ты наступила на эти четыре мины

1:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, что сбросить 5 килограммов — плевое дело. Но именно такая цель часто оказывается самой коварной: мотивации хватает, а знаний — нет. И вот ты уже в ловушке — вес стоит, настроение портится, организм страдает.

Фото: Designed by Freepik by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Знаменитая фитнес-тренер Эмили Керли делится в блоге: "Я бы никогда не делала этих четырёх вещей, если бы хотела похудеть на 5 кг". И поверь — они звучат просто, но меняют всё.

Ошибка №1: исключать жиры и углеводы

Многие первым делом урезают калории и вычеркивают целые группы продуктов. Это тупик.

"И жиры, и углеводы нужны — для энергии, гормонов, обмена веществ", — подчёркивает Эмили.

Идея простая: оставьте полезные жиры (авокадо, орехи) и сложные углеводы (крупы, овощи), забудьте про пустые булки.

Ошибка №2: только кардио, без силовых

Кажется, бег каждый день — верный путь к стройности. На деле — нет. Четыре силовых тренировки в неделю — и результат не заставит ждать.

Ошибка №3: пропускать приёмы пищи

Экономия калорий заканчивается ночными набегами на холодильник. Пропуская завтрак, ты тормозишь метаболизм. Лучше начинать день с белка. Топливо организму нужно всегда.

Ошибка №4: совмещать строгую диету и тренировки

Интенсивные детоксы + спорт = быстрый срыв.

"Если ты не представляешь, как так питаться всю жизнь, не начинай. Всё вернётся", — предупреждает Керли.

Рацион должен быть гибким, с любимыми продуктами. Без стресса и без крайностей.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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