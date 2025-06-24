Пять кило не сбрасываются? Значит, ты наступила на эти четыре мины

Кажется, что сбросить 5 килограммов — плевое дело. Но именно такая цель часто оказывается самой коварной: мотивации хватает, а знаний — нет. И вот ты уже в ловушке — вес стоит, настроение портится, организм страдает.
Знаменитая фитнес-тренер Эмили Керли делится в блоге: "Я бы никогда не делала этих четырёх вещей, если бы хотела похудеть на 5 кг". И поверь — они звучат просто, но меняют всё.
Многие первым делом урезают калории и вычеркивают целые группы продуктов. Это тупик.
"И жиры, и углеводы нужны — для энергии, гормонов, обмена веществ", — подчёркивает Эмили.
Идея простая: оставьте полезные жиры (авокадо, орехи) и сложные углеводы (крупы, овощи), забудьте про пустые булки.
Кажется, бег каждый день — верный путь к стройности. На деле — нет. Четыре силовых тренировки в неделю — и результат не заставит ждать.
Экономия калорий заканчивается ночными набегами на холодильник. Пропуская завтрак, ты тормозишь метаболизм. Лучше начинать день с белка. Топливо организму нужно всегда.
Интенсивные детоксы + спорт = быстрый срыв.
"Если ты не представляешь, как так питаться всю жизнь, не начинай. Всё вернётся", — предупреждает Керли.
Рацион должен быть гибким, с любимыми продуктами. Без стресса и без крайностей.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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