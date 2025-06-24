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Босоножки, дрожите: этот педикюр делается без капли лака и выглядит как из салона

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Лето — сезон открытой обуви, пляжей и ярких ногтей. Но тратить деньги и время на салонный педикюр не всегда удобно. Альтернатива есть — слайдеры для ногтей. Это тонкие декоративные плёнки, которые легко найти на маркетплейсах по запросам вроде "пленка для педикюра" или "лаковые полоски". Выбор — на любой вкус: от минимализма до летних рисунков и даже 3D-эффектов.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

Почему это удобно

Слайдеры просты в использовании, быстро наносятся и держатся до 2-3 недель. Идеальный вариант для поездки на море, похода в баню или просто ленивого отпуска. Даже жара им не страшна. А главное — никакой аллергии на гель и никакой борьбы с неровным покрытием.

Идеальный педикюр за 15 минут: пошаговая инструкция

  1. Придать ногтям форму, удалить кутикулу.
  2. Аккуратно отполировать бафом и обезжирить.
  3. При желании — нанести базу и высушить.
  4. Подобрать слайдер под форму ногтя, при необходимости подрезать.
  5. Прижать пленку к ногтю, разгладить от центра к краям.
  6. Аккуратно обработать кутикулу апельсиновой палочкой.
  7. Удалить излишки кусачками, подпилить свободный край.
  8. Нанести финишный топ — для идеальной фиксации.

Преимущества

  • быстро
  • бюджетно
  • красиво
  • без запаха лака
  • никаких сложных инструментов

Такой педикюр — спасение для занятых, тех, кто не любит возиться с лаками, или просто хочет попробовать что-то новое. Выглядит стильно, держится уверенно — и никакой драмы.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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