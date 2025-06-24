Босоножки, дрожите: этот педикюр делается без капли лака и выглядит как из салона

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — сезон открытой обуви, пляжей и ярких ногтей. Но тратить деньги и время на салонный педикюр не всегда удобно. Альтернатива есть — слайдеры для ногтей. Это тонкие декоративные плёнки, которые легко найти на маркетплейсах по запросам вроде "пленка для педикюра" или "лаковые полоски". Выбор — на любой вкус: от минимализма до летних рисунков и даже 3D-эффектов.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Педикюр

Почему это удобно

Слайдеры просты в использовании, быстро наносятся и держатся до 2-3 недель. Идеальный вариант для поездки на море, похода в баню или просто ленивого отпуска. Даже жара им не страшна. А главное — никакой аллергии на гель и никакой борьбы с неровным покрытием.

Идеальный педикюр за 15 минут: пошаговая инструкция

Придать ногтям форму, удалить кутикулу. Аккуратно отполировать бафом и обезжирить. При желании — нанести базу и высушить. Подобрать слайдер под форму ногтя, при необходимости подрезать. Прижать пленку к ногтю, разгладить от центра к краям. Аккуратно обработать кутикулу апельсиновой палочкой. Удалить излишки кусачками, подпилить свободный край. Нанести финишный топ — для идеальной фиксации.

Преимущества

быстро

бюджетно

красиво

без запаха лака

никаких сложных инструментов

Такой педикюр — спасение для занятых, тех, кто не любит возиться с лаками, или просто хочет попробовать что-то новое. Выглядит стильно, держится уверенно — и никакой драмы.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.