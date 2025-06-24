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Шёлк на голове: цвет, который выглядит на миллион, а стоит копейки

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Настало время прощаться с выжженным блондом, который портит волосы и требует бесконечных визитов в салон. На пике — бархатный блонд. Он выглядит стильно, дорого и, главное, естественно. Это тот случай, когда ты блондинка, но никто не догадается, что за этим стоит окрашивание.

Девушка заплетает волосы в косу
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка заплетает волосы в косу

Что такое бархатный блонд

Этот оттенок — как настроение "тихой роскоши". Теплая палитра меда, ванили и карамели с мягкой нейтральной базой создаёт впечатление дорогого шелка — блестит, но не кричит. Волосы словно светятся изнутри и выглядят живыми, ухоженными и объемными.

Почему все выбирают его этим летом

Он универсален. Подходит к любому тону кожи, освежает черты лица и, что особенно приятно, растёт красиво. Без резких линий и заметных корней — можно забыть дорогу в салон на несколько месяцев.

"Это не просто цвет — это ощущение"

Такой блонд словно собрал в себе утренний латте с каплей мёда и золотистое вечернее солнце. Он мягкий, уютный и почти не требует усилий. Смотрится так, будто волосы просто идеально выгорели на отдыхе, а не провели три часа в кресле колориста.

Минимум ухода — максимум эффекта

Бархатный блонд отлично носится, не требует частого обновления и легко освежается тонирующим шампунем. Он не желтит, не уходит в серость и остаётся мягким даже при отрастании. Тон, который тебя не подведёт — ни в повседневности, ни на фото в отпуске.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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