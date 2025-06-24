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Смоки без границ: макияж, который спасает лицо, даже если день был катастрофой

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Когда до выхода остаются считаные минуты, а хочется выглядеть так, будто за вами трудился визажист — вступает в игру проверенная техника "смоки айс". Она делает взгляд глубоким, подходит почти к любому образу и требует минимального набора средств.

Макияж смоки айс
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Макияж смоки айс

Этап 1. Быстрая подготовка кожи

Главное — не перегружать. Достаточно легкого тона, ВВ-крема или консилера. Добавьте пудру на Т-зону и под глаза — макияж останется стойким и свежим. Дальше — главное шоу: глаза.

Этап 2. Смоки за пару взмахов кистью

Для базового смоки вам понадобится:

  • мягкий карандаш (тёмный),
  • кремовые тени,
  • сухие тени,
  • пушистая круглая кисть.

Начните с карандаша: проведите линию вдоль верхних и нижних ресниц. Аккуратность не обязательна — дымка не терпит чёткости. Сразу же растушуйте карандаш кистью, создавая мягкий градиент.

Следом нанесите кремовые тени — пальцем или кистью, не заходя за складку века. Обязательно закрепите их сухими тенями:

"Возьмите тени в тон или чуть темнее, и мягкими круговыми движениями зафиксируйте кремовую основу", — советует визажист.

Растушуйте оттенок в складке века и чуть выше, добавив немного цвета и на нижнее веко.

Завершающий штрих — тушь. Хорошо прокрасьте корни ресниц и добавьте второй слой, если хочется драматичности.

Этап 3. Лицо — естественное, как будто вы проснулись такой

Раз смоки — звезда вечера, не перегружайте губы и щёки. Капля кремовых румян и полупрозрачная помада или блеск — идеальный дуэт.

Этот макияж — не про вылизанную точность, а про уверенность и стиль, даже если вы красились в такси. Главное — правильно расставить акценты, закрепить тени и не забыть про пушистую кисть.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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