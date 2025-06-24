Смоки без границ: макияж, который спасает лицо, даже если день был катастрофой

Когда до выхода остаются считаные минуты, а хочется выглядеть так, будто за вами трудился визажист — вступает в игру проверенная техника "смоки айс". Она делает взгляд глубоким, подходит почти к любому образу и требует минимального набора средств.
Главное — не перегружать. Достаточно легкого тона, ВВ-крема или консилера. Добавьте пудру на Т-зону и под глаза — макияж останется стойким и свежим. Дальше — главное шоу: глаза.
Для базового смоки вам понадобится:
Начните с карандаша: проведите линию вдоль верхних и нижних ресниц. Аккуратность не обязательна — дымка не терпит чёткости. Сразу же растушуйте карандаш кистью, создавая мягкий градиент.
Следом нанесите кремовые тени — пальцем или кистью, не заходя за складку века. Обязательно закрепите их сухими тенями:
"Возьмите тени в тон или чуть темнее, и мягкими круговыми движениями зафиксируйте кремовую основу", — советует визажист.
Растушуйте оттенок в складке века и чуть выше, добавив немного цвета и на нижнее веко.
Завершающий штрих — тушь. Хорошо прокрасьте корни ресниц и добавьте второй слой, если хочется драматичности.
Раз смоки — звезда вечера, не перегружайте губы и щёки. Капля кремовых румян и полупрозрачная помада или блеск — идеальный дуэт.
Этот макияж — не про вылизанную точность, а про уверенность и стиль, даже если вы красились в такси. Главное — правильно расставить акценты, закрепить тени и не забыть про пушистую кисть.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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