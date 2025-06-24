Подземный захват: бамбук разрушает дома лучше, чем время

Сначала это казалось мелочью. Пара зелёных ростков, выглянувших в оранжерее, напоминала обычную траву. Но через несколько недель из трещин в стенах уже проклёвывались плотные побеги. Так спокойный загородный дом под Брайтоном превратился в арену битвы с самой природой.
Хозяева, купившие дом всего год назад, решили проверить, что происходит. Раскопали дорожку между своим участком и соседским — и с ужасом увидели: подземная сеть бамбука тянется к их дому от бамбуковой рощи у соседей.
"Когда мы увидели, что листья прорастают сквозь трещины, сначала подумали, что это обычная трава. Но когда сняли пол в оранжерее и обнаружили целую подземную систему, просто не поверили своим глазам", — рассказали владельцы журналистам.
Здание, казавшееся прочным, оказалось не готово к такому натиску. Оранжерею пришлось снести, но, к счастью, расходы покрыла страховая компания — вины владельцев в этом не оказалось. Несмотря на предупреждающие знаки — плотные заросли у соседей — ни риелторы, ни экспертиза на это не указали.
Как отмечают специалисты Environet, бамбук сегодня представляет не меньшую, а иногда и большую опасность для строений, чем японский спорыш. Некоторые его "бегущие" виды могут распространяться на 10 метров и более, разрушая асфальт, пробивая трещины в бетоне и даже поднимаясь по внутренним стенам домов.
Несмотря на красоту, бамбук — не подарок. Согласно опросу YouGov в 2025 году, 54% домовладельцев в Великобритании не знают о его разрушительной силе. А 15-20 лет назад растение активно высаживали в грунт, где сейчас оно и "созрело" для вторжения.
"Мы видели, как бамбук пробивается даже из-за кухонной плиты. Если он попал в дом — единственный выход это выкапывать пол и убирать всё корневище", — рассказывает директор Environet Эмили Грант.
Бамбу́к (лат. Bambúsa) — род многолетних вечнозелёных растений семейства Злаки (Poaceae), из подсемейства Бамбуковые (Bambuseae).
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