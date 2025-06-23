Почему вы выглядите старше своих лет? Косметолог раскрыла основную причину

3:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Научный руководитель Московской ассоциации косметологов Елена Кузнецова в разговоре с Pravda.Ru поделилась своими мыслями о том, почему некоторые люди, особенно женщины, выглядят старше своих лет, и что можно сделать для улучшения внешнего вида.

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По её словам, старение кожи во многом связано с генетикой. Гены определяют многие процессы в организме, и изменить их полностью невозможно.

"Если у пациента есть генетические поломка с коллагеном, эластином, с трофикой организма, которую на коже мы визуально видим, такие пациенты чаще всего как раз таки стареют быстрее или раннее старение", — сказала Кузнецова.

Существуют заболевания, такие как эластоз, при которых кожа теряет эластичность, а коллаген не стимулируется. Это может привести к преждевременному старению.

"Есть такие даже заболевания, как преждевременное старение. В организме идет быстрое восстановление собственных клеток, и поэтому организм начинает быстрее стареть. Даже если он что-то делает по уходу за собой. Если бы вообще ничего не делалось, пациенту было бы еще хуже", — отметила эксперт.

В таких случаях важно комплексное лечение, которое включает работу дерматолога, нутрициолога и косметолога.

Кузнецова подчёркивает, что генетика играет значительную роль в старении кожи — около 90%.

"А если мы этим хорошим генам помогаем, что-то делая, они еще лучше выглядят. И естественно, пациент может выглядеть лучше своих лет и выглядеть моложе. Если мы помогаем этим генам, которые хорошо и так генетически хорошие. А если мы им не помогаем, будет процесс старения идти на свой возраст примерно", — сказала Кузнецова.

Помощь генам включает в себя правильное питание, уход за кожей и регулярные процедуры у косметолога.

"Делать какие-то косметические процедуры, питание — это комплексное. Помогать организму, чтобы он в дефицитах не был. Если организм находится в каких-то дефицитах, это могут быть дефициты белков, жиров, углеводов, а могут быть дефициты минералов или витаминов. Если на каком-то этапе есть дефицит, это может быть дефицит витаминов или дефицит питания, то, естественно, организм будет страдать, будет болеть и раньше стареть", — заметила косметолог.

Для определения дефицитов в организме необходимо обратиться к врачу и сдать анализы. Самостоятельно это сделать сложно, так как требуется знание медицины. Врач поможет правильно интерпретировать результаты анализов и назначить лечение.

Комплексный подход, включающий правильное питание, внутренние препараты для восполнения дефицитов и косметологические процедуры, может дать наилучший результат. Просто косметологические процедуры без учёта генетических особенностей и общего состояния организма могут быть неэффективными.

"Если врач правильно назначает изнутри какие-то препараты, чтобы этот дефицит собрать, и плюс косметологические процедуры — вот тогда будет хороший результат. А если просто делать косметологические процедуры, а гены там вообще какие-то совершенно не те, и сколько бы ты ни стимулировал и ни пытался сделать шлифовку, не будет плотнее от этого кожа", — заключила эксперт.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.





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