Тушь в отпуске, взгляд отдыхает: план ухода, который реально работает

Многие мечтают о пышных ресницах, но постоянный макияж, снятие косметики и даже погодные условия легко сводят усилия на нет. Хорошая новость: добиться красивых и сильных ресниц можно без дорогих процедур и сывороток — с помощью простых и неожиданных приёмов, которые легко внедрить в повседневный уход.
Обычно эти компоненты используют для кожи, но они отлично работают и для ресниц. Ниацинамид усиливает микроциркуляцию, а пантенол укрепляет и защищает волоски от ломкости.
"Добавьте в уход кремы с этими компонентами или аккуратно наносите их ватной палочкой по линии роста ресниц", — рекомендует косметолог Лиана Давыдова.
Простой трюк: нагрейте чайную ложку до приятной температуры и делайте круговые движения по закрытому веку. Такой массаж стимулирует кровообращение в волосяных фолликулах и помогает ресницам расти быстрее. Делать его можно каждый вечер, главное — без фанатизма.
Обычные масла могут быть слишком тяжёлыми. Сыворотки с аминокислотами — идеальный строительный материал для кератина, из которого состоят ресницы. Они чаще встречаются в средствах для бровей, но подходят и для век. Главное — выбирать мягкие составы без раздражающих добавок.
Особенно водостойкой. Она сушит и утяжеляет ресницы, вызывая ломкость. Взамен можно использовать укрепляющий гель с кератином и витаминами. Он придаёт блеск, ухаживает и создаёт эффект лёгкой укладки.
Смешайте пару капель миндального масла с отваром ромашки и нанесите по линии роста ресниц перед сном. Такой уход не только питает, но и снимает раздражение, оставляя ресницы отдохнувшими.
И главное — терпение. Видимый эффект появится не сразу, но уже через пару недель вы заметите, как взгляд стал выразительнее — без туши, наращивания и фильтров.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
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