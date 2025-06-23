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Солнцезащитный щит: раскройте секрет идеального нанесения крема — ваша кожа скажет спасибо

Вы мажете крем, но делаете это так, что коже становится только хуже

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Летнее солнце не прощает беспечности. Оно не только щедро одаривает теплом, но и легко оставляет ожоги, пигментные пятна и ускоряет старение кожи. А ещё может спровоцировать рак. Чтобы избежать этого, важно не просто купить крем с высокой защитой, но и научиться им пользоваться.

Спортивное ориентирование
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивное ориентирование

SPF — это не просто цифра

Многие думают, что SPF 50 — броня на весь день. Но у солнцезащитного крема главный секрет не в числе, а в регулярности.

"Даже SPF 50 не спасёт, если вы нанесли его утром и забыли. Купание, полотенце, жара — и вся защита исчезла", — подчёркивает врач-терапевт Екатерина Сысоева.

Чтобы крем действительно работал, его нужно обновлять каждые 2 часа. Особенно если вы плаваете или просто активно отдыхаете под солнцем.

Защита от UVA — часто забываемый элемент

SPF указывает только на защиту от UVB-лучей, вызывающих ожоги. Но есть ещё UVA — они не жгут, а работают тихо: вызывают пигментацию, фотостарение и онкологию. Поэтому выбирайте средства с маркировкой PA+ (а лучше PA+++), а также символом UVA в кружке.

Что искать на упаковке

  • Water resistant — актуально для пляжа, но и в этом случае крем нужно обновлять.
  • Без спирта и отдушек — особенно важно для чувствительной кожи.
  • Гипоаллергенность и высокая степень защиты — для детей обязательны.

Сколько наносить

На лицо и шею — около 1,5 мл. На всё тело — не менее 30 мл. Меньше — и эффект снижается. Также не забывайте проверять срок годности: использовать крем, открытый в прошлом сезоне, не стоит. Обычно срок хранения после вскрытия — до 12 месяцев.

И не забывайте про физическую защиту

Панамы, длинные рукава, вода — это не старомодно, а разумно. Солнце всё ещё красиво, но требует уважения, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" .

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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