Каждый день вы наносите защиту… но допускаете фатальную ошибку

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Крем с SPF — вроде бы вещь очевидная. Мы уже давно знаем: солнцезащитное средство не только оберегает от ожогов, но и замедляет старение кожи. Да-да, даже зимой, даже в городе, даже в пасмурный день. Но вот вопрос: правильно ли мы им пользуемся?

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Девушка использует SPF-крем

Многие убеждены, что крем нужен только летом и только на пляже. Однако ультрафиолет прекрасно проникает даже сквозь облака и стекло. А значит — защита нужна круглый год, особенно для лица.

Но суть не только в том, чтобы просто "намазаться". Важна ещё и доза. И вот тут большинство из нас проигрывает битву: наносим слишком мало. В итоге — защита работает, но едва ли наполовину.

Сколько крема нужно

По данным Всемирной организации здравоохранения, на одно лицо должно приходиться примерно 2,5 мл крема. Чтобы не возиться с мерными ложками, запомните: это два пальца средства (на указательном и среднем) или около четверти столовой ложки.

И не думайте, что цветной крем или тон с SPF можно наносить тонкой вуалью — в этом случае защита почти исчезает. Чтобы солнцезащитный крем действительно работал, он должен покрывать кожу равномерно и в достаточном объёме.

Идеально — дать средству впитаться и через 15 минут слегка промокнуть остатки салфеткой. А при длительном пребывании на солнце — обязательно обновлять каждые 2 часа.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



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