Челка, которая сбрасывает годы: ножницы как машина времени

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие уверены, что челка — это исключительно для юных. Но стоит только взглянуть на Джулианну Мур, Холли Берри или Гленн Клоуз, чтобы понять: возраст не имеет значения, если речь идет о хорошем вкусе и грамотной стрижке.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стильная девушка в очках на прогулке

С возрастом мы начинаем лучше понимать себя — и это отличный повод освежить образ, попробовать новый стиль и показать миру, как хорошо мы себя чувствуем в своём теле. Челка — это не просто прическа, это способ подчеркнуть индивидуальность.

Почему стоит решиться на челку после 50

Она визуально омолаживает.

Смягчает черты лица.

Придаёт динамику и лёгкость образу.

Прекрасно маскирует морщинки на лбу и редеющие волосы на макушке.

Челка может быть лёгкой, рваной, асимметричной, плотной или скошенной — главное, чтобы она подходила под форму лица и текстуру волос. Даже небольшое изменение может кардинально преобразить внешний вид.

Челка — не возраст, а настрой

Часто от челки отказываются именно из-за предубеждений: "это уже не по возрасту" или "не хочется менять слишком много". Но ведь никто не говорит о радикальной смене имиджа. Иногда достаточно одной легкой линии у лба, чтобы заиграть по-новому. Главное — выбрать то, что вам действительно по душе.

И помните: идеальная стрижка — та, в которой вам комфортно. Будь это классика, модные пряди или винтажная асимметрия — не бойтесь отражения в зеркале, оно должно вас радовать.

Уточнения

Чёлка — необязательный элемент причёски в виде волос, ниспадающих на лоб или щёки.



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