Промокните — и сохраните молодость: секрет ухода за 5 секунд

После душа вы берёте полотенце и быстро вытираетесь? Привычка, знакомая с детства. Но именно она может ежедневно вредить вашей коже.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Что происходит на самом деле

Кожа после горячей воды становится уязвимой. А энергичное вытирание жёстким полотенцем усиливает повреждение. Вы не просто удаляете воду — вы нарушаете её тонкий защитный барьер. В итоге — сухость, покраснение, шелушение, ощущение стянутости.

Особенно страдают чувствительные зоны:

лицо,

шея,

зона декольте,

внутренняя часть рук.

Как исправить ситуацию

Всё просто — забудьте о трении. Возьмите мягкое полотенце (лучше микрофибра или плотный хлопок) и аккуратно промокните кожу. Не трите! Лёгкие прикосновения — и никакой агрессии.

И не вытирайте кожу насухо

Оставьте её немного влажной — именно в этот момент кожа лучше всего воспринимает уход. Нанесите крем, молочко или лосьон — на влажной поверхности средство "запечатывает" влагу, создавая плёнку, которая удерживает её внутри.

Представьте губку с водой внутри. Точно так же работает и ваша кожа — стоит лишь дать ей шанс.

Попробуйте этот метод пару дней — и увидите, как исчезает стянутость, кремы впитываются лучше, а кожа становится мягкой и гладкой. Всё меняется — без затрат и сложных ритуалов.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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