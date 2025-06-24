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Руки выдают возраст? Пять шагов, чтобы этого не произошло

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Мы бережно ухаживаем за лицом — сыворотки, SPF, кремы. А руки? Они стирают, моют, печатают, но часто остаются без внимания. И именно они первыми выдают возраст.

Девушка делает маникюр
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка делает маникюр

Почему кожа рук стареет быстрее

На тыльной стороне ладоней кожа тонкая и практически не защищена: мало сальных желез, быстро теряется влага и коллаген. Холод, бытовая химия и особенно солнце делают своё дело — появляются пигментные пятна, сухость, проступающие вены.

Ультрафиолет — главный враг.

Мы забываем наносить SPF на руки, хотя они почти всегда на виду. А солнечное излучение вызывает фотостарение и истончение кожи.

Как защитить руки от времени:

  • Перчатки — ваша броня. Используйте при уборке, мытье посуды и даже на прогулке в мороз.

  • SPF как ритуал. Наносите утром и обновляйте после мытья.

  • Крем с умом. Ищите формулы с гиалуронкой, глицерином, витаминами C, E и ниацинамидом — они борются с пигментацией и старением.

  • Ночной уход. Нанесите плотный крем, наденьте хлопковые перчатки — утром кожа будет как после салона.

  • Массаж при нанесении. Улучшает циркуляцию крови и делает кожу визуально моложе.

Руки не нужно омолаживать — их нужно просто не запускать. Немного внимания каждый день способны остановить часы.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Руки выдают возраст? Пять шагов, чтобы этого не произошло
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