Увлажняете, ухаживаете — а кожа всё хуже? Причина может быть в этом

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы привыкли винить возраст за морщины, сухость и потерю упругости. Но время — не единственный и не главный виновник.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Состояние кожи ежедневно подтачивают невидимые раздражители. Их не видно, но они действуют исподтишка — медленно, но верно ускоряя старение.

Жесткая вода

Минералы, такие как кальций и магний, оставляют после умывания на коже тонкую пленку. Она мешает нормальной работе защитного барьера. В результате — стянутость, шелушение, реактивность кожи.

Грязный воздух

PM2.5, выхлопные газы и промышленная пыль проникают в поры, вызывают воспаления, запускают разрушение коллагена. Результат — тусклый цвет лица, морщины, пигментация, обострение акне и розацеа.

Агрессивная косметика

ПАВы, спирт, эфирные масла, ароматизаторы и консерванты — всё это может вызвать микровоспаления, обезвоживание и раздражение. Особенно у чувствительной кожи.

Что делать

Используйте фильтры для воды или мицеллярную воду и тоники без спирта.

Очищайте лицо бережно: лучше всего — двойное очищение.

Наносите SPF каждое утро, даже в пасмурный день.

Добавьте антиоксиданты : витамин C, E, ниацинамид, ресвератрол.

Изучайте состав косметики. Меньше — лучше.

Слушайте кожу. Дискомфорт — сигнал к замене средства.

Бережный и осознанный уход — это не мода, а способ замедлить процессы, которые вы по привычке списываете на возраст.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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