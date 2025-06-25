Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один тренажёр — минус 5 сантиметров: схема жиросжигания для тех, кто хочет быстро похудеть
Кондиционер в машине может навредить — если вы запускаете его так
Дима Билан в экстренном порядке отменил концерт: что случилось с артистом?
Льготы для предпенсионеров: как сократить налоги законно
Кола, Симпсон и спасение через Финчера: Брэд Питт раскрыл самый тёмный период 90-х
Черви внутри уже через сутки: как не нарваться на опасную черешню
Кенгуру заманивают — и топят? Правда о дикой защите
Готовим корейскую морковку дома — вкусно, просто, сочно
Как убрать пырей, не копая землю: лайфхак для огородников

Один прибор в спальне поможет коже выглядеть моложе

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Думаете, кожа страдает только от городской пыли и солнца? Ошибаетесь. Настоящие враги молодости могут скрываться прямо у вас дома — в воздухе, которым вы дышите каждый день.

Уход за кожей
Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Уход за кожей

Сухой воздух — главный вредитель

Он не просто сушит комнату — он вытягивает влагу из кожи, как губка. Особенно страдают тонкие зоны: губы и область вокруг глаз. Кожа становится тусклой, стянутой, появляются шелушения и мелкие морщинки.

Химия, которую не видно

Мебель, ковры, освежители и даже чистящие средства выделяют летучие органические соединения. Они оседают на коже, проникают в поры и нарушают её защитный барьер. Результат — раздражение, зуд, покраснения, обострение экземы и розацеа.

Плесень и клещи

Во влажных и плохо проветриваемых зонах, например в ванной, размножаются споры плесени. Клещи прячутся в постельном белье. Всё это — потенциальные раздражители и причины кожных воспалений.

Что делать

  • Следите за влажностью. Оптимум — 40-60 %. Увлажнитель в спальне творит чудеса.

  • Проветривайте. Даже зимой. Пара минут на сквозняк — и воздух свежее.

  • Заведите растения. Хлорофитум и сансевиерия — не только красиво, но и полезно.

  • Выбирайте "чистую" химию. Без отдушек и лишней агрессии.

  • Стирайте горячей водой. Особенно наволочки — это логово клещей.

  • Очищайте кожу. Каждый вечер. Даже если не выходили из дома.

  • Поддерживайте барьер. Средства с церамидами, жирными кислотами и холестерином — ваша броня.

Забота о домашнем воздухе — это не каприз, а инвестиция в красоту и здоровье кожи.

Уточнения

Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Авто
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Зарубежный
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Популярное
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок

Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?

Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Китай увеличит закупки нефти и газа в РФ, отвечая на шантаж новыми бомбёжками Ирана Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Возлюбленная Брэда Питта покорила Лондон естественным макияжем на премьере Формулы-1
Последние материалы
Кола, Симпсон и спасение через Финчера: Брэд Питт раскрыл самый тёмный период 90-х
Черви внутри уже через сутки: как не нарваться на опасную черешню
Один прибор в спальне поможет коже выглядеть моложе
Кенгуру заманивают — и топят? Правда о дикой защите
Готовим корейскую морковку дома — вкусно, просто, сочно
Пророчество Иуды Иаковлева: как оно сбывается в XXI веке
Как убрать пырей, не копая землю: лайфхак для огородников
Нельзя оставлять в машине летом: эти вещи могут взорваться или испортиться
Китай увеличит закупки нефти и газа в РФ, отвечая на шантаж новыми бомбёжками Ирана
Стол, палец и ритм — а мозг включается по-новому
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.