Один прибор в спальне поможет коже выглядеть моложе

Думаете, кожа страдает только от городской пыли и солнца? Ошибаетесь. Настоящие враги молодости могут скрываться прямо у вас дома — в воздухе, которым вы дышите каждый день.
Сухой воздух — главный вредитель
Он не просто сушит комнату — он вытягивает влагу из кожи, как губка. Особенно страдают тонкие зоны: губы и область вокруг глаз. Кожа становится тусклой, стянутой, появляются шелушения и мелкие морщинки.
Химия, которую не видно
Мебель, ковры, освежители и даже чистящие средства выделяют летучие органические соединения. Они оседают на коже, проникают в поры и нарушают её защитный барьер. Результат — раздражение, зуд, покраснения, обострение экземы и розацеа.
Плесень и клещи
Во влажных и плохо проветриваемых зонах, например в ванной, размножаются споры плесени. Клещи прячутся в постельном белье. Всё это — потенциальные раздражители и причины кожных воспалений.
Следите за влажностью. Оптимум — 40-60 %. Увлажнитель в спальне творит чудеса.
Проветривайте. Даже зимой. Пара минут на сквозняк — и воздух свежее.
Заведите растения. Хлорофитум и сансевиерия — не только красиво, но и полезно.
Выбирайте "чистую" химию. Без отдушек и лишней агрессии.
Стирайте горячей водой. Особенно наволочки — это логово клещей.
Очищайте кожу. Каждый вечер. Даже если не выходили из дома.
Поддерживайте барьер. Средства с церамидами, жирными кислотами и холестерином — ваша броня.
Забота о домашнем воздухе — это не каприз, а инвестиция в красоту и здоровье кожи.
Красота́ — эстетическая (неутилитарная, непрактическая) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.
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