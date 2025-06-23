Оазис на каблуках: Emporio Armani перевернул законы подиума и притяжения

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шоу, в котором пустыня стала подиумом, а отсутствие — сильнейшей эмоцией вечера. В театре Armani среди светлых занавесок, напоминающих оазис, прошёл показ коллекции Uomo P/E 2026 — путешествие к истокам, югу, солнцу и песку.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустыня

Впервые за всю историю бренда Джорджио Армани не присутствовал на дефиле Emporio. Ему 91, он восстанавливается после госпитализации и наблюдал за шоу по FaceTime. Тем не менее, его дух и вкус чувствовались в каждой детали. Армани, как всегда, давал инструкции в последний момент и держал процесс под контролем.

Коллекция получила название "Происхождение" и стала визуальной одой южной эстетике — с отсылками к костюмам, созданным для фильма "Чай в пустыне". Мягкие кожаные куртки, струящиеся брюки, туники, напоминающие бурнусы, деликатная вышивка бисером, геометрические узоры, вдохновлённые марокканской мозаикой. Всё это говорит о мастерстве, которое никогда не становится фольклором.

Дополняли образы аксессуары: шлёпанцы, маленькие шапки, амулеты, вместительные сумки и даже перья, превращённые в броши. Мягкие силуэты скользили по телу — каждый выход был будто заклинанием.

"Меня радует интерес молодёжи к формам, над которыми я работал десятилетия назад. Я не смотрю на это с ностальгией, а хочу передать их энергию и лёгкость", — говорится в заявлении Армани.

Шоу завершилось выходом Лео Дель Орко — правой руки дизайнера. После показа он лаконично заметил:

"Он следил. Ему понравилось".

И в этих словах — вся суть: маэстро был не в зале, но на каждом сантиметре подиума.

Уточнения

Дефиле́ (также пока́з мод) — демонстрация моделей одежды манекенщицами и манекенщиками в процессе их движения по подиуму.



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