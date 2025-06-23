Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цепочка смерти в животе: врачи Ямала сотворили невозможное
Снаряд в сердце детства: 6-летний мальчик под обстрелом ВСУ
Хватит оправдываться работой: почему умственный труд не поможет вам похудеть
Один забытый слив — и тараканы объявляют вашу квартиру своей
"Игра окончена": Трамп понял, что победить Россию на Украине невозможно
ВС России взяли все, с чего начиналось: ключевые точки контрнаступления ВСУ снова под контролем
Разоблачение СБУ: Украина фабрикует обвинения против России
Дочь Евгения Цыганова нашла любовь на съёмочной площадке: кто стал избранником актрисы?
Украденные миллионы ветерана: полиция Нижнего Новгорода сотворила чудо

Оазис на каблуках: Emporio Armani перевернул законы подиума и притяжения

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Шоу, в котором пустыня стала подиумом, а отсутствие — сильнейшей эмоцией вечера. В театре Armani среди светлых занавесок, напоминающих оазис, прошёл показ коллекции Uomo P/E 2026 — путешествие к истокам, югу, солнцу и песку.

Пустыня
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустыня

Впервые за всю историю бренда Джорджио Армани не присутствовал на дефиле Emporio. Ему 91, он восстанавливается после госпитализации и наблюдал за шоу по FaceTime. Тем не менее, его дух и вкус чувствовались в каждой детали. Армани, как всегда, давал инструкции в последний момент и держал процесс под контролем.

Коллекция получила название "Происхождение" и стала визуальной одой южной эстетике — с отсылками к костюмам, созданным для фильма "Чай в пустыне". Мягкие кожаные куртки, струящиеся брюки, туники, напоминающие бурнусы, деликатная вышивка бисером, геометрические узоры, вдохновлённые марокканской мозаикой. Всё это говорит о мастерстве, которое никогда не становится фольклором.

Дополняли образы аксессуары: шлёпанцы, маленькие шапки, амулеты, вместительные сумки и даже перья, превращённые в броши. Мягкие силуэты скользили по телу — каждый выход был будто заклинанием.

"Меня радует интерес молодёжи к формам, над которыми я работал десятилетия назад. Я не смотрю на это с ностальгией, а хочу передать их энергию и лёгкость", — говорится в заявлении Армани.

Шоу завершилось выходом Лео Дель Орко — правой руки дизайнера. После показа он лаконично заметил:

"Он следил. Ему понравилось".

И в этих словах — вся суть: маэстро был не в зале, но на каждом сантиметре подиума.

Уточнения

Дефиле́ (также пока́з мод) — демонстрация моделей одежды манекенщицами и манекенщиками в процессе их движения по подиуму.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается
Домашние животные
Один жест, по которому можно понять: питомец прощается Аудио 
Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя
Домашние животные
Кошачий лоток без вони: три вещи, которые работают лучше наполнителя Аудио 
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало
Домашние животные
Животное, ушедшее 13 000 лет назад, неожиданно вернулось — и это только начало Аудио 
Популярное
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей

Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.

Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Встретили кабана в лесу? Вот что ни в коем случае нельзя делать
Чтобы он выжил, они стали медведями: как спасают малыша, которому нельзя доверять людям
Пробег под 300 тысяч — и ничего не гремит: 12 подержанных авто с железной репутацией
Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Москва не будет оглядываться на Вашингтон в оказании помощи Тегерану Любовь Степушова Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Добрый взгляд, круглый зрачок и ни капли яда — змея, которой стоит поаплодировать
Эти шесть привычек делают ваш дом грязным, даже если вы убираетесь каждый день
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Кошка лезет в кровать каждую ночь: это не просто привычка
Последние материалы
Цепочка смерти в животе: врачи Ямала сотворили невозможное
Снаряд в сердце детства: 6-летний мальчик под обстрелом ВСУ
"Игра окончена": Трамп понял, что победить Россию на Украине невозможно
ВС России взяли все, с чего начиналось: ключевые точки контрнаступления ВСУ снова под контролем
Разоблачение СБУ: Украина фабрикует обвинения против России
Дочь Евгения Цыганова нашла любовь на съёмочной площадке: кто стал избранником актрисы?
Украденные миллионы ветерана: полиция Нижнего Новгорода сотворила чудо
Как Honda и Suzuki планируют переиграть китайские бренды: стратегия через Индию
Цена войны: США выставили ультиматум всему миру
Еле вытащил: Олег Майами спас тонувшую женщину на Пхукете и раскритиковал её друзей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.