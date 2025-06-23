Один забытый слив — и тараканы объявляют вашу квартиру своей

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы уже мечтаете об отпуске, чемодан почти собран, но одна мелочь может испортить возвращение домой. Это не забытая зарядка или неубранная кровать — это открытая канализация. Именно она становится "входной дверью” для тараканов, пока вы наслаждаетесь морем и солнцем.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Почему канализация — любимый маршрут вредителей

Как объясняет вице-президент Ассоциации по борьбе с вредителями Джим Фредерик, есть три причины, по которым тараканы стремятся в ваш дом через трубы: влага, остатки еды и укрытие.

"Дренаж — идеальный тоннель: безопасный, влажный, с бесплатным фуршетом из остатков мыла и жира. Тараканы могут жить даже в воде и легко подниматься по трубам", — добавляет энтомолог Трент Фрейзер.

Что делает вода в сифоне

Когда вы регулярно пользуетесь раковиной, в изогнутой части трубы (сифоне) сохраняется немного воды. Она служит барьером — не даёт вредителям и неприятным запахам попасть в дом. Но если вы уезжаете надолго, эта вода испаряется, и "врата" открываются.

"Если в сифоне нет воды, таракан поднимется без препятствий", — предупреждает Фредерик.

Что нужно сделать перед отъездом

Промойте сливы: смойте остатки жира, еды и мыла.

Закройте отверстия: плотно закройте раковины, ванну и слив на полу — миска поверх не всегда спасёт.

Подлейте воду: в редко используемые сливы (например, в гостевом санузле).

Вынесите мусор и протрите все поверхности.

Вынесите мусор и протрите все поверхности. Упакуйте еду герметично.

А если вы и дома замечаете тараканов из ванной или душа — это тревожный сигнал. Возможно, уже пора обращаться к специалисту. Ведь лучше провести отпуск на пляже, чем потом отвоёвывать территорию у незваных квартирантов.

Уточнения

Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.



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