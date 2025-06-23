Один забытый слив — и тараканы объявляют вашу квартиру своей

Вы уже мечтаете об отпуске, чемодан почти собран, но одна мелочь может испортить возвращение домой. Это не забытая зарядка или неубранная кровать — это открытая канализация. Именно она становится "входной дверью” для тараканов, пока вы наслаждаетесь морем и солнцем.
Как объясняет вице-президент Ассоциации по борьбе с вредителями Джим Фредерик, есть три причины, по которым тараканы стремятся в ваш дом через трубы: влага, остатки еды и укрытие.
"Дренаж — идеальный тоннель: безопасный, влажный, с бесплатным фуршетом из остатков мыла и жира. Тараканы могут жить даже в воде и легко подниматься по трубам", — добавляет энтомолог Трент Фрейзер.
Когда вы регулярно пользуетесь раковиной, в изогнутой части трубы (сифоне) сохраняется немного воды. Она служит барьером — не даёт вредителям и неприятным запахам попасть в дом. Но если вы уезжаете надолго, эта вода испаряется, и "врата" открываются.
"Если в сифоне нет воды, таракан поднимется без препятствий", — предупреждает Фредерик.
А если вы и дома замечаете тараканов из ванной или душа — это тревожный сигнал. Возможно, уже пора обращаться к специалисту. Ведь лучше провести отпуск на пляже, чем потом отвоёвывать территорию у незваных квартирантов.
Канализа́ция (от слова канал) — технические сооружения и сети трубопроводов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.