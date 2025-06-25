Почему кожа головы сохнет и чешется даже при хорошем уходе — и что с этим делать

Зуд, чувство стянутости, белые чешуйки на одежде и раздражение — всё это признаки того, что кожа головы испытывает сильный дискомфорт. Многие путают сухость с перхотью и начинают использовать агрессивные шампуни, только усугубляя проблему. Чтобы помочь коже, важно разобраться в причинах и подобрать деликатный, но эффективный уход.
Выбирайте бессульфатные формулы с увлажняющими компонентами: алоэ, пантенолом, овсяным молочком, гиалуроновой кислотой.
Наносите специальные сыворотки и тоники для кожи головы. Они не жирнят волосы, но помогают снять раздражение и восстановить барьер.
Раз в неделю используйте мягкий скраб или кислотный пилинг для кожи головы, чтобы убрать ороговевшие клетки и улучшить кровообращение.
Если вы находитесь в сухом помещении (особенно зимой), используйте увлажнитель — это поможет не только коже головы, но и коже лица и рук.
Сухая кожа головы — это не просто дискомфорт, а сигнал, что ей не хватает внимания. Деликатное очищение, регулярное увлажнение и отказ от перегрева помогут восстановить здоровье кожи и вернуть волосам блеск и силу.
Пе́рхоть — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.