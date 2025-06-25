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Почему кожа головы сохнет и чешется даже при хорошем уходе — и что с этим делать

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Зуд, чувство стянутости, белые чешуйки на одежде и раздражение — всё это признаки того, что кожа головы испытывает сильный дискомфорт. Многие путают сухость с перхотью и начинают использовать агрессивные шампуни, только усугубляя проблему. Чтобы помочь коже, важно разобраться в причинах и подобрать деликатный, но эффективный уход.

Конский хвост
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конский хвост

Почему кожа головы становится сухой?

  1. Агрессивное очищение. Частое использование шампуней с сульфатами или спиртосодержащих лосьонов нарушает естественный барьер кожи.
  2. Слишком горячая вода. Мытьё головы кипятком пересушивает кожу и провоцирует зуд.
  3. Недостаток увлажнения и питания. Мы часто забываем, что коже головы тоже нужны уход и защита.
  4. Пересушенный воздух. Особенно в зимний сезон, при отоплении.
  5. Стресс и гормональные сбои. Влияют на состояние кожи, включая кожу головы.
  6. Жёсткая вода и частые укладки. Использование фена, стайлеров и жёсткой воды ослабляет кожу и волосы.

Как помочь коже головы восстановиться?

Используйте деликатный шампунь

Выбирайте бессульфатные формулы с увлажняющими компонентами: алоэ, пантенолом, овсяным молочком, гиалуроновой кислотой.

Увлажняющий уход — не только для лица

Наносите специальные сыворотки и тоники для кожи головы. Они не жирнят волосы, но помогают снять раздражение и восстановить барьер.

Не забывайте о пилинге

Раз в неделю используйте мягкий скраб или кислотный пилинг для кожи головы, чтобы убрать ороговевшие клетки и улучшить кровообращение.

Увлажняйте воздух в помещении

Если вы находитесь в сухом помещении (особенно зимой), используйте увлажнитель — это поможет не только коже головы, но и коже лица и рук.

Сухая кожа головы — это не просто дискомфорт, а сигнал, что ей не хватает внимания. Деликатное очищение, регулярное увлажнение и отказ от перегрева помогут восстановить здоровье кожи и вернуть волосам блеск и силу.

Уточнения

Пе́рхоть — синдром, характеризуемый высокой скоростью чешуйчатого отслоения частиц кожи на протяжении сравнительно долгого времени.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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