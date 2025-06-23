Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не игнорируйте эти овощи: 5 секретов улучшат ваше настроение
Человек-лев в опасности: Блёданс раскрыла состояние создателя Тайгана после инцидента
Как просто с помощью сорняков добиться великолепного урожая винограда
Китайские учёные обнаружили зоны зачатков — как это поможет в борьбе с врождёнными заболеваниями
Бюджетный отпуск в Болгарии, который обязательно стоит запланировать
Масло залили, а мотор загремел: как избежать этой поломки, заплатив только за замену
Скучная гостиная — больше не про ваш дом: освежите интерьер за один день
Никакого холодильника — как хранить помидоры, чтобы они не потеряли вкус: единственный секрет, который изменит всё
Чуть не поседела: Лолита была потрясена неожиданным решением живущей в Болгарии дочери

Как избавиться от акне и раздражения на спине — пошагово, без дорогих процедур

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Кожа на спине — одна из самых «проблемных» зон. Закрытая одеждой, подверженная трению, поту и накоплению себума, она часто становится местом появления высыпаний и раздражений. Но правильный уход и несколько привычек помогут справиться даже с запущенными случаями.

Девушка с голой спиной, смотрящая на море
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с голой спиной, смотрящая на море

Очищение: базовый, но важный шаг

Используйте мягкие гели с антисептическими или кислотными компонентами (например, салициловая кислота, цинк, ниацинамид). Это поможет очистить поры, снизить воспаление и нормализовать выработку кожного сала. После тренировки или в жаркую погоду принимайте душ сразу — застоявшийся пот только усугубит ситуацию.

Отшелушивание: но с умом

1–2 раза в неделю используйте скраб или гель с кислотами, чтобы удалить ороговевшие клетки и предотвратить закупорку пор. Не трите кожу жёсткой мочалкой — это может усилить воспаление. Лучше использовать мягкую щётку или губку, особенно в труднодоступных зонах.

Увлажнение и уход: не забывайте после душа

Даже кожа с акне нуждается в увлажнении. Выбирайте лёгкие лосьоны без масел и силиконов, с успокаивающими компонентами (алоэ, пантенол, экстракт календулы). Они помогут снять раздражение и восстановить защитный барьер кожи.

Одежда и образ жизни

  1. Носите дышащие ткани, особенно в жару или во время тренировок.
  2. Регулярно стирайте бельё и одежду, особенно спортивную.
  3. Избегайте слишком обтягивающей синтетики — она усиливает трение и «парниковый эффект».

Если проблема сохраняется — обратитесь к дерматологу, особенно при болях или глубоких воспалениях.

Акне на спине — не приговор и не повод для комплексов. Правильный уход, гигиена и немного терпения помогут очистить кожу, снизить раздражение и вернуть уверенность. Главное — не запускать и действовать системно.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Спина́ — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Экономика и бизнес
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка Аудио 
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Домашние животные
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий Аудио 
Популярное
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений

Это не диета. Это привычка, которая меняет самочувствие. Один ужин — и ты уже ближе к лёгкости. Главное — знать, когда ставить точку в тарелке.

Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Их боятся даже акулы — эти хищники заставляют величайших морских хищников бежать
Не просто птица, а живое чудо: как попугай нашёл дом после семи лет странствий
Прощай, электрокар: японский двигатель без топлива потряс рынок
Москве надоели дилеммы Вучича, он предупреждён в последний раз Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Китай прижал автогиганта к стенке — в США остановлена сборка
Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Не хуже японцев — а где-то и лучше: 7 китайских внедорожников, которые покоряют Россию
Последние материалы
Не игнорируйте эти овощи: 5 секретов улучшат ваше настроение
Бюджетный отпуск в Болгарии, который обязательно стоит запланировать
Масло залили, а мотор загремел: как избежать этой поломки, заплатив только за замену
Скучная гостиная — больше не про ваш дом: освежите интерьер за один день
Никакого холодильника — как хранить помидоры, чтобы они не потеряли вкус: единственный секрет, который изменит всё
Как избавиться от акне и раздражения на спине — пошагово, без дорогих процедур
Чуть не поседела: Лолита была потрясена неожиданным решением живущей в Болгарии дочери
Как использовать хрен для суставов и пищеварения: секреты целебного корня
Питомец кружится перед сном: не просто привычка, а древний инстинкт
Педофил арендовал Диснейленд для свадьбы с 9-летней девочкой из Украины
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.