Как избавиться от акне и раздражения на спине — пошагово, без дорогих процедур

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа на спине — одна из самых «проблемных» зон. Закрытая одеждой, подверженная трению, поту и накоплению себума, она часто становится местом появления высыпаний и раздражений. Но правильный уход и несколько привычек помогут справиться даже с запущенными случаями.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с голой спиной, смотрящая на море

Очищение: базовый, но важный шаг

Используйте мягкие гели с антисептическими или кислотными компонентами (например, салициловая кислота, цинк, ниацинамид). Это поможет очистить поры, снизить воспаление и нормализовать выработку кожного сала. После тренировки или в жаркую погоду принимайте душ сразу — застоявшийся пот только усугубит ситуацию.

Отшелушивание: но с умом

1–2 раза в неделю используйте скраб или гель с кислотами, чтобы удалить ороговевшие клетки и предотвратить закупорку пор. Не трите кожу жёсткой мочалкой — это может усилить воспаление. Лучше использовать мягкую щётку или губку, особенно в труднодоступных зонах.

Увлажнение и уход: не забывайте после душа

Даже кожа с акне нуждается в увлажнении. Выбирайте лёгкие лосьоны без масел и силиконов, с успокаивающими компонентами (алоэ, пантенол, экстракт календулы). Они помогут снять раздражение и восстановить защитный барьер кожи.

Одежда и образ жизни

Носите дышащие ткани, особенно в жару или во время тренировок. Регулярно стирайте бельё и одежду, особенно спортивную. Избегайте слишком обтягивающей синтетики — она усиливает трение и «парниковый эффект».

Если проблема сохраняется — обратитесь к дерматологу, особенно при болях или глубоких воспалениях.

Акне на спине — не приговор и не повод для комплексов. Правильный уход, гигиена и немного терпения помогут очистить кожу, снизить раздражение и вернуть уверенность. Главное — не запускать и действовать системно.

Уточнения

Акне́ или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



Спина́ — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.