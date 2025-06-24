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Чешется кожа на теле? Эти средства помогут уже после первого применения

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Когда кожа тела начинает чесаться и шелушиться, это не просто косметическая проблема. Такой дискомфорт может указывать на нарушение защитного барьера, обезвоживание или реакцию на внешние факторы. Хорошая новость в том, что при правильном подходе коже можно быстро вернуть комфорт и здоровье.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Начните с мягкого очищения

Откажитесь от агрессивных гелей с сильным ароматом и сульфатами. Они только усиливают сухость. Выбирайте крем-гели или масла для душа с нейтральным pH и увлажняющими компонентами (глицерин, пантенол, масла). Ограничьте температуру воды — горячий душ сушит кожу сильнее всего.

Увлажняйте кожу сразу после душа

Лучшее время для нанесения крема или лосьона — сразу после ванной, пока кожа ещё немного влажная. Это помогает «запечатать» влагу внутри. Ищите средства с мочевиной, маслами (ши, авокадо, миндаль), церамидами. Избегайте продуктов с высоким содержанием спирта или резких отдушек.

Проверьте образ жизни и одежду

  1. Пейте достаточно воды — внутреннее обезвоживание влияет на кожу.
  2. Носите одежду из натуральных тканей — синтетика может вызывать микровоспаления.
  3. Проветривайте помещение и увлажняйте воздух.
  4. Избегайте частого скрабирования — оно может усугубить проблему.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если зуд сопровождается покраснением, сыпью, шелушение не проходит даже при регулярном уходе, это может быть симптомом дерматита, экземы или аллергии. В таких случаях нужен осмотр дерматолога и возможно — специализированное лечение.

Зуд и шелушение — не просто сезонная неприятность, а сигнал, что коже не хватает ухода или её что-то раздражает. Поддерживая баланс увлажнения и выбирая мягкие средства, вы сможете вернуть телу комфорт, гладкость и здоровье.

Уточнения

Зуд — неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами (воздействие химических веществ, бактерий, паразитов).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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