Сыворотка, эссенция или бустер: что вам действительно нужно, а что — лишнее

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многослойный уход за кожей уже давно перестал быть прерогативой азиатской бьюти-рутины и стал привычным и в Европе. Однако, среди всех баночек, названий и текстур легко запутаться. Что выбрать — сыворотку, эссенцию или бустер? И правда ли, что все они нужны одновременно? Разберёмся, чем эти форматы отличаются и как подобрать нужный именно вам.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за кожей лица

Эссенция — старт увлажнения и подготовки

Эссенция — это лёгкое, жидкое средство, которое напоминает тоник, но содержит больше активных компонентов. Её задача — увлажнить, смягчить кожу и подготовить её к следующему этапу ухода. Эссенция помогает сыворотке впитаться глубже и работать эффективнее.

Подходит тем, у кого:

Кожа обезвожена, чувствительная

Есть тусклый тон

Хочется усилить эффект от последующего ухода

Сыворотка — главный актив

Сыворотка — это концентрированное средство, направленное на решение конкретной задачи: пигментация, морщины, воспаления, обезвоженность. В ней всегда высокая концентрация активов: витамина С, ретинола, кислот, пептидов.

Она не обязательна для всех, но нужна, если:

Есть явная проблема, которую хочется решить

Вы готовы к точечному воздействию

Кожа «готова» к активным компонентам

Бустер — усилитель эффективности

Бустер — это «усилитель», который может наноситься до сыворотки или смешиваться с ней. Он улучшает проникновение активных веществ или усиливает их эффект. Некоторые бустеры действуют как антистресс-средство для кожи или адаптоген.

Полезен, если:

Вы используете активный уход

Живёте в мегаполисе или стрессовой среде

Нужна «дополнительная энергия» для кожи

Все три средства работают на разном этапе и по-разному воздействуют на кожу. Но это не обязательные ступени для всех. Главное — понимать потребности вашей кожи: если она требует мягкого увлажнения — хватит эссенции, если решаете конкретную проблему — подключайте сыворотку. А бустер — приятный бонус, но не основа.

Уточнения

Эссенция (вещество) — в пищевой промышленности и фармацевтике вытяжка и/или концентрированный раствор.



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