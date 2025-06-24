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Сыворотка, эссенция или бустер: что вам действительно нужно, а что — лишнее

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Многослойный уход за кожей уже давно перестал быть прерогативой азиатской бьюти-рутины и стал привычным и в Европе. Однако, среди всех баночек, названий и текстур легко запутаться. Что выбрать — сыворотку, эссенцию или бустер? И правда ли, что все они нужны одновременно? Разберёмся, чем эти форматы отличаются и как подобрать нужный именно вам.

Уход за кожей лица
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за кожей лица

Эссенция — старт увлажнения и подготовки

Эссенция — это лёгкое, жидкое средство, которое напоминает тоник, но содержит больше активных компонентов. Её задача — увлажнить, смягчить кожу и подготовить её к следующему этапу ухода. Эссенция помогает сыворотке впитаться глубже и работать эффективнее.

Подходит тем, у кого:

  • Кожа обезвожена, чувствительная
  • Есть тусклый тон
  • Хочется усилить эффект от последующего ухода

Сыворотка — главный актив

Сыворотка — это концентрированное средство, направленное на решение конкретной задачи: пигментация, морщины, воспаления, обезвоженность. В ней всегда высокая концентрация активов: витамина С, ретинола, кислот, пептидов.

Она не обязательна для всех, но нужна, если:

  • Есть явная проблема, которую хочется решить
  • Вы готовы к точечному воздействию
  • Кожа «готова» к активным компонентам

Бустер — усилитель эффективности

Бустер — это «усилитель», который может наноситься до сыворотки или смешиваться с ней. Он улучшает проникновение активных веществ или усиливает их эффект. Некоторые бустеры действуют как антистресс-средство для кожи или адаптоген.

Полезен, если:

  • Вы используете активный уход
  • Живёте в мегаполисе или стрессовой среде
  • Нужна «дополнительная энергия» для кожи

Все три средства работают на разном этапе и по-разному воздействуют на кожу. Но это не обязательные ступени для всех. Главное — понимать потребности вашей кожи: если она требует мягкого увлажнения — хватит эссенции, если решаете конкретную проблему — подключайте сыворотку. А бустер — приятный бонус, но не основа.

Уточнения

Эссенция (вещество) — в пищевой промышленности и фармацевтике вытяжка и/или концентрированный раствор.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Она не царапается — она объясняет правила общения
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