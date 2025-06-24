Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Абхазии запустили «Туристическую милицию»: отдых станет безопаснее
Тело просит помощи: не игнорируйте тревожные звуки дыхания во сне — важно вовремя заметить проблему
Первый урожай бананов в Ставрополье: что известно о проекте, который всколыхнул рынок
Айсберг с историей: что будет с гигантом, дрейфующим 40 лет
Укусы москитов и лейшманиоз: опасность лета и проверенные способы защиты
Почему редис становится жестким? Узнайте о причинах и решениях
Мышцы растут, жир исчезает: что происходит, если поменять местами кардио и силовую
Хотите стильную кухню без затрат? Секрет — в этом решении
Кризис в Иране — катастрофа или шанс для мировых рынков? Эксперт дал неожиданный прогноз

Вы не моете кисти и спонжи? Тогда не удивляйтесь высыпаниям и неидеальному макияжу

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Кисти и спонжи ежедневно контактируют с кожей, тоном, пудрой, тенями — а значит, собирают не только косметику, но и кожное сало, пыль и бактерии. При отсутствии регулярной чистки они становятся источником воспалений, акне и тусклого макияжа. Более того, грязные инструменты сокращают срок службы даже самой качественной косметики и портят её финиш.

Набор кистей для макияжа
Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Набор кистей для макияжа

Как часто нужно мыть кисти и спонжи?

  • Кисти для тона и кремовых текстур — каждые 2–3 дня
  • Кисти для теней и пудры — раз в неделю
  • Спонжи — после каждого применения, особенно если вы используете их влажными

Чем чаще вы очищаете инструмент, тем безопаснее он для кожи и точнее — для макияжа.

Чем мыть?

Подойдёт мягкий шампунь без сульфатов, средство для интимной гигиены или специальный очищающий гель для кистей. Не используйте горячую воду — она портит клей и деформирует ворс.

Спонжи можно замочить в тёплой воде с пенкой или использовать гель с антибактериальным эффектом.

Как правильно сушить?

  1. После мытья промокните кисть полотенцем.
  2. Сушите горизонтально, желательно — на краю стола, чтобы ворс свисал в воздухе.
  3. Спонжи можно положить на чистое полотенце в хорошо проветриваемом месте.
  4. Никогда не ставьте кисти вертикально мокрыми — вода может попасть в основание и разрушить клей.

Где и как хранить?

  • Кисти храните в стакане щетиной вверх, вдали от пыли и влаги.
  • Спонжи — только в открытых контейнерах, чтобы они проветривались.
  • Не прячьте влажные инструменты в косметичку — это создаёт идеальную среду для бактерий.

Очищение кистей и спонжей — это важная часть ухода за кожей. Всего несколько минут в неделю — и ваши инструменты будут служить дольше, а кожа — дышать свободно и сиять здоровьем.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России
Авто
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России Аудио 
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Домашние животные
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится Аудио 
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай
Домашние животные
Не игнорируйте эти 5 признаков — возможно, кот говорит вам прощай Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Не двигай кота с подоконника — он не просто так там лежит
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Последние материалы
Кризис в Иране — катастрофа или шанс для мировых рынков? Эксперт дал неожиданный прогноз
Этот двигатель работает и после миллиона миль — без капремонта
Невероятные сборы при скромных вложениях: 10 фильмов, которые перевернули кинематограф
Лазерный скачок: США показали, как будут заряжать технику будущего
На пляж — с бутербродами: Болгарские отели пошли на крайние меры этим летом
Вкуснейшая яичная намазка за 5 минут: в разы лучше и полезнее покупных паштетов и спредов
7 продуктов для вен и капилляров: питание, после которого ноги не знают усталости
Антиоксиданты в уходе: защита, о которой вы даже не задумывались
Арбуз — ваш секрет для сильного сердца и стройной фигуры: польза, которую нельзя игнорировать
Аромат, который делает дом по-настоящему живым
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.