Вы не моете кисти и спонжи? Тогда не удивляйтесь высыпаниям и неидеальному макияжу

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кисти и спонжи ежедневно контактируют с кожей, тоном, пудрой, тенями — а значит, собирают не только косметику, но и кожное сало, пыль и бактерии. При отсутствии регулярной чистки они становятся источником воспалений, акне и тусклого макияжа. Более того, грязные инструменты сокращают срок службы даже самой качественной косметики и портят её финиш.

Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Набор кистей для макияжа

Как часто нужно мыть кисти и спонжи?

Кисти для тона и кремовых текстур — каждые 2–3 дня

— каждые 2–3 дня Кисти для теней и пудры — раз в неделю

— раз в неделю Спонжи — после каждого применения, особенно если вы используете их влажными

Чем чаще вы очищаете инструмент, тем безопаснее он для кожи и точнее — для макияжа.

Чем мыть?

Подойдёт мягкий шампунь без сульфатов, средство для интимной гигиены или специальный очищающий гель для кистей. Не используйте горячую воду — она портит клей и деформирует ворс.

Спонжи можно замочить в тёплой воде с пенкой или использовать гель с антибактериальным эффектом.

Как правильно сушить?

После мытья промокните кисть полотенцем. Сушите горизонтально, желательно — на краю стола, чтобы ворс свисал в воздухе. Спонжи можно положить на чистое полотенце в хорошо проветриваемом месте. Никогда не ставьте кисти вертикально мокрыми — вода может попасть в основание и разрушить клей.

Где и как хранить?

Кисти храните в стакане щетиной вверх, вдали от пыли и влаги.

Спонжи — только в открытых контейнерах, чтобы они проветривались.

Не прячьте влажные инструменты в косметичку — это создаёт идеальную среду для бактерий.

Очищение кистей и спонжей — это важная часть ухода за кожей. Всего несколько минут в неделю — и ваши инструменты будут служить дольше, а кожа — дышать свободно и сиять здоровьем.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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