Вы не моете кисти и спонжи? Тогда не удивляйтесь высыпаниям и неидеальному макияжу

Кисти и спонжи ежедневно контактируют с кожей, тоном, пудрой, тенями — а значит, собирают не только косметику, но и кожное сало, пыль и бактерии. При отсутствии регулярной чистки они становятся источником воспалений, акне и тусклого макияжа. Более того, грязные инструменты сокращают срок службы даже самой качественной косметики и портят её финиш.
Чем чаще вы очищаете инструмент, тем безопаснее он для кожи и точнее — для макияжа.
Подойдёт мягкий шампунь без сульфатов, средство для интимной гигиены или специальный очищающий гель для кистей. Не используйте горячую воду — она портит клей и деформирует ворс.
Спонжи можно замочить в тёплой воде с пенкой или использовать гель с антибактериальным эффектом.
Очищение кистей и спонжей — это важная часть ухода за кожей. Всего несколько минут в неделю — и ваши инструменты будут служить дольше, а кожа — дышать свободно и сиять здоровьем.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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