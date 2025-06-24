Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кризис в Иране — катастрофа или шанс для мировых рынков? Эксперт дал неожиданный прогноз
Этот двигатель работает и после миллиона миль — без капремонта
Невероятные сборы при скромных вложениях: 10 фильмов, которые перевернули кинематограф
Лазерный скачок: США показали, как будут заряжать технику будущего
На пляж — с бутербродами: Болгарские отели пошли на крайние меры этим летом
Вкуснейшая яичная намазка за 5 минут: в разы лучше и полезнее покупных паштетов и спредов
7 продуктов для вен и капилляров: питание, после которого ноги не знают усталости
Арбуз — ваш секрет для сильного сердца и стройной фигуры: польза, которую нельзя игнорировать
Аромат, который делает дом по-настоящему живым

Антиоксиданты в уходе: защита, о которой вы даже не задумывались

2:13
Моя семья » Красота и стиль

С каждым днём кожа сталкивается с воздействием солнца, загрязнённого воздуха и стресса. Всё это ускоряет старение и приводит к тусклости. Чтобы защититься, коже нужны антиоксиданты — активные вещества, которые нейтрализуют вредные процессы, восстанавливают и возвращают сияние. Разберёмся, как они работают и в каких продуктах их искать.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Что такое антиоксиданты

Антиоксиданты — это вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы и помогают коже сохранить здоровье, упругость и сияние. Они работают как «щиты», защищающие кожу от преждевременного старения и воспалений.

Что дают антиоксиданты коже?

  • Замедляют процесс старения и появления морщин
  • Выравнивают тон и возвращают сияние
  • Укрепляют защитный барьер
  • Улучшают общее состояние кожи при стрессе и плохой экологии
  • Повышают эффективность SPF и других активов в уходе

Где искать антиоксиданты в косметике?

Витамин С

Один из самых сильных и популярных антиоксидантов. Осветляет пигментацию, придаёт коже сияние, укрепляет сосуды. Лучше всего работает в форме сыворотки утром под SPF.

Витамин Е

Питает и защищает липидный барьер. Идеален для сухой и возрастной кожи. Часто используется в ночных кремах и маслах.

Ниацинамид (витамин B3)

Осветляет, борется с воспалениями, укрепляет кожу. Подходит даже чувствительной коже. Эффективен в сыворотках и кремах.

Экстракты зелёного чая, винограда, центеллы

Растительные антиоксиданты — мягкие, но действенные. Часто входят в состав корейской косметики и успокаивающих средств.

Антиоксиданты — не модный ингредиент, а базовая защита кожи от старения и окружающей среды. Добавляя их в свой уход, вы помогаете коже справляться с ежедневным стрессом и дольше сохранять молодость. Главное — использовать их регулярно и в правильной форме.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда
Зарубежный
Свидание в стиле Disney: дочь Анджелины Джоли представила публике звёздного бойфренда Аудио 
Этот безобидный предмет в доме может стоить жизни вашему питомцу
Авто
Этот безобидный предмет в доме может стоить жизни вашему питомцу Аудио 
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Домашние животные
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Хищник не виноват: Запашный — о фатальной ошибке в Тайгане, едва не стоившей жизни
Чудеса кулинарии: как всего из 4 продуктов сделать влажный шоколадный торт — даже блендер не нужен
66 Perry Street и другие точки: 5 мест из Секса в большом городе, которые фанаты ищут чаще всего
Импортные бренды теряют позиции: почему российский виски стал лидером на внутреннем рынке
Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти
Как часто нужно собирать клубнику
Только один фитнес-аксессуар увеличит вашу активность до 7 раз
Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов
Модный, но неудобный: ошибки в интерьере, о которых жалеют 70% владельцев
Новая группа крови найдена: женщина, совместимая только сама с собой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.