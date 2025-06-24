Антиоксиданты в уходе: защита, о которой вы даже не задумывались

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С каждым днём кожа сталкивается с воздействием солнца, загрязнённого воздуха и стресса. Всё это ускоряет старение и приводит к тусклости. Чтобы защититься, коже нужны антиоксиданты — активные вещества, которые нейтрализуют вредные процессы, восстанавливают и возвращают сияние. Разберёмся, как они работают и в каких продуктах их искать.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Что такое антиоксиданты

Антиоксиданты — это вещества, которые нейтрализуют свободные радикалы и помогают коже сохранить здоровье, упругость и сияние. Они работают как «щиты», защищающие кожу от преждевременного старения и воспалений.

Что дают антиоксиданты коже?

Замедляют процесс старения и появления морщин

Выравнивают тон и возвращают сияние

Укрепляют защитный барьер

Улучшают общее состояние кожи при стрессе и плохой экологии

Повышают эффективность SPF и других активов в уходе

Где искать антиоксиданты в косметике?

Витамин С

Один из самых сильных и популярных антиоксидантов. Осветляет пигментацию, придаёт коже сияние, укрепляет сосуды. Лучше всего работает в форме сыворотки утром под SPF.

Витамин Е

Питает и защищает липидный барьер. Идеален для сухой и возрастной кожи. Часто используется в ночных кремах и маслах.

Ниацинамид (витамин B3)

Осветляет, борется с воспалениями, укрепляет кожу. Подходит даже чувствительной коже. Эффективен в сыворотках и кремах.

Экстракты зелёного чая, винограда, центеллы

Растительные антиоксиданты — мягкие, но действенные. Часто входят в состав корейской косметики и успокаивающих средств.

Антиоксиданты — не модный ингредиент, а базовая защита кожи от старения и окружающей среды. Добавляя их в свой уход, вы помогаете коже справляться с ежедневным стрессом и дольше сохранять молодость. Главное — использовать их регулярно и в правильной форме.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.