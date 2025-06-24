Секрет сияния: что действительно помогает от тусклости и пигментации кожи

Стресс, солнце, недостаток сна, неправильный уход — всё это может привести к тусклости, серому оттенку и появлению пигментных пятен. Нарушается обновление клеток, кожа теряет ровный тон, становится менее свежей на вид. Но вернуть ей сияние вполне реально — при грамотном подходе.
Ультрафиолет стимулирует выработку меланина, усиливая как существующую пигментацию, так и появление новых пятен. Поэтому без ежедневного SPF не работает ни одно антипигментное средство. Используйте крем с фактором не ниже SPF 30 даже в пасмурную погоду и в городе.
Чтобы кожа выглядела ровной и свежей, необходимо снимать ороговевшие клетки. Подойдут:
Частота — 1–2 раза в неделю, в зависимости от чувствительности.
В борьбе с пигментацией хорошо работают:
Важно использовать эти средства регулярно — эффект проявляется через 4–6 недель.
Недосып, обезвоживание, курение, несбалансированное питание напрямую влияют на цвет лица. Хороший крем не заменит базовых привычек. Постарайтесь наладить сон, пить больше воды и снизить уровень стресса — кожа скажет спасибо.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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