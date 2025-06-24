Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сначала казались позором, а теперь — золотом: как машины мстят за недоверие
Хищник не виноват: Запашный — о фатальной ошибке в Тайгане, едва не стоившей жизни
Чудеса кулинарии: как всего из 4 продуктов сделать влажный шоколадный торт — даже блендер не нужен
66 Perry Street и другие точки: 5 мест из Секса в большом городе, которые фанаты ищут чаще всего
Импортные бренды теряют позиции: почему российский виски стал лидером на внутреннем рынке
Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти
Как часто нужно собирать клубнику
Только один фитнес-аксессуар увеличит вашу активность до 7 раз
Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов

Секрет сияния: что действительно помогает от тусклости и пигментации кожи

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Стресс, солнце, недостаток сна, неправильный уход — всё это может привести к тусклости, серому оттенку и появлению пигментных пятен. Нарушается обновление клеток, кожа теряет ровный тон, становится менее свежей на вид. Но вернуть ей сияние вполне реально — при грамотном подходе.

Женщина
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина

Первое и главное — защита от солнца

Ультрафиолет стимулирует выработку меланина, усиливая как существующую пигментацию, так и появление новых пятен. Поэтому без ежедневного SPF не работает ни одно антипигментное средство. Используйте крем с фактором не ниже SPF 30 даже в пасмурную погоду и в городе.

Отшелушивание — мягкое и регулярное

Чтобы кожа выглядела ровной и свежей, необходимо снимать ороговевшие клетки. Подойдут:

  • АНА-кислоты (молочная, гликолевая)
  • Энзимные пилинги
  • Мягкие скрабы (для нечувствительной кожи)

Частота — 1–2 раза в неделю, в зависимости от чувствительности.

Осветляющие компоненты в уходе

В борьбе с пигментацией хорошо работают:

  1. Витамин С — выравнивает тон, усиливает сияние
  2. Ниацинамид — осветляет и уменьшает воспаления
  3. Арбутин и койевая кислота — замедляют синтез меланина
  4. Азелаиновая кислота — помогает при постакне и покраснениях

Важно использовать эти средства регулярно — эффект проявляется через 4–6 недель.

Здоровый образ жизни — не миф

Недосып, обезвоживание, курение, несбалансированное питание напрямую влияют на цвет лица. Хороший крем не заменит базовых привычек. Постарайтесь наладить сон, пить больше воды и снизить уровень стресса — кожа скажет спасибо.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

Азелаи́новая кислота (нонандиовая кислота) — двухосновная предельная карбоновая кислота.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни
Домашние животные
Собака на кровати: привычка, которая может стоить жизни Аудио 
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России
Авто
Выживают сильнейшие: 6 внедорожников, которым всё ни по чём — и они всё ещё в России Аудио 
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей
Авто
Даже бесплатно брать не стоит: ТОП-5 больных европейских моделей Аудио 
Популярное
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота

Ужасающий хищник из Африки: нильский клювокрыл может убивать крокодилов и своих братьев. Его мощный клюв и жёсткие инстинкты делают его опасным.

Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает Африканские болота
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Косатки не те, за кого себя выдают: правда о дельфинах-убийцах
Если эта рыба заплывёт в бассейн — бассейн закончится
Купил и пожалел: авто, которые запретили уже после старта продаж
Сводка с фронта: прорыв на Покровск с востока на Новоэкономическое, до Константиновки — 4 километра с юга Любовь Степушова Паника или реальность: чем на самом деле обернётся новый налог на переводы с 2025 года Олег Володин Это простое умение делает вас центром любой компании — но о нём почти никто не знает Игорь Буккер
Как научить собаку всегда быть рядом: секреты дрессировки, которые работают
Он не ел бабушку и не охотится на людей: правда о волке, которую скрывали сказки
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Этот корм вызывает зависимость у кошек: как не отравить питомца
Последние материалы
Хищник не виноват: Запашный — о фатальной ошибке в Тайгане, едва не стоившей жизни
Чудеса кулинарии: как всего из 4 продуктов сделать влажный шоколадный торт — даже блендер не нужен
66 Perry Street и другие точки: 5 мест из Секса в большом городе, которые фанаты ищут чаще всего
Импортные бренды теряют позиции: почему российский виски стал лидером на внутреннем рынке
Машины до 200 тысяч, которые не съедят вас на запчасти
Как часто нужно собирать клубнику
Только один фитнес-аксессуар увеличит вашу активность до 7 раз
Флоренция юга скрывает тайну: этот город в Италии влюбляет без толп и стереотипов
Модный, но неудобный: ошибки в интерьере, о которых жалеют 70% владельцев
Новая группа крови найдена: женщина, совместимая только сама с собой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.