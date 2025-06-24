Секрет сияния: что действительно помогает от тусклости и пигментации кожи

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Стресс, солнце, недостаток сна, неправильный уход — всё это может привести к тусклости, серому оттенку и появлению пигментных пятен. Нарушается обновление клеток, кожа теряет ровный тон, становится менее свежей на вид. Но вернуть ей сияние вполне реально — при грамотном подходе.

Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина

Первое и главное — защита от солнца

Ультрафиолет стимулирует выработку меланина, усиливая как существующую пигментацию, так и появление новых пятен. Поэтому без ежедневного SPF не работает ни одно антипигментное средство. Используйте крем с фактором не ниже SPF 30 даже в пасмурную погоду и в городе.

Отшелушивание — мягкое и регулярное

Чтобы кожа выглядела ровной и свежей, необходимо снимать ороговевшие клетки. Подойдут:

АНА-кислоты (молочная, гликолевая)

Энзимные пилинги

Мягкие скрабы (для нечувствительной кожи)

Частота — 1–2 раза в неделю, в зависимости от чувствительности.

Осветляющие компоненты в уходе

В борьбе с пигментацией хорошо работают:

Витамин С — выравнивает тон, усиливает сияние Ниацинамид — осветляет и уменьшает воспаления Арбутин и койевая кислота — замедляют синтез меланина Азелаиновая кислота — помогает при постакне и покраснениях

Важно использовать эти средства регулярно — эффект проявляется через 4–6 недель.

Здоровый образ жизни — не миф

Недосып, обезвоживание, курение, несбалансированное питание напрямую влияют на цвет лица. Хороший крем не заменит базовых привычек. Постарайтесь наладить сон, пить больше воды и снизить уровень стресса — кожа скажет спасибо.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



Азелаи́новая кислота (нонандиовая кислота) — двухосновная предельная карбоновая кислота.



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