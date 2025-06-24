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Хотите гладкую кожу? Начните с этой маленькой, но важной баночки

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Кожа ежедневно сталкивается с загрязнениями, пылью, остатками макияжа и ороговевшими клетками. Даже при регулярном умывании они не уходят полностью. Именно скраб помогает деликатно удалить мёртвые клетки, стимулировать обновление кожи и улучшить её текстуру. При правильном использовании он делает кожу гладкой, свежей и сияющей.

Уход за телом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уход за телом

Что даёт скраб вашей коже?

  • Выравнивает тон и рельеф
  • Улучшает впитывание сывороток и кремов
  • Очищает поры и снижает вероятность воспалений
  • Улучшает микроциркуляцию и «оживляет» кожу визуально

Но важно помнить: всё хорошо в меру. Слишком частое использование может повредить защитный барьер.

Как выбрать скраб под ваш тип кожи?

Для чувствительной или сухой кожи

Ищите мягкие скрабы с мелкими частицами (например, рисовой пудрой, овсянкой) или ферментные пилинги. Избегайте агрессивных абразивов и кислот в высоких концентрациях.

Для жирной и комбинированной кожи

Подойдут глубоко очищающие формулы с салициловой кислотой, глиной, углём. Мягкие абразивы допустимы, если нет активных воспалений.

Для нормальной кожи

Выбирайте баланс между механическим и кислотным отшелушиванием — лёгкие скрабы или энзимные средства 1–2 раза в неделю.

Как часто использовать скраб?

  1. Жирная кожа: 2 раза в неделю
  2. Сухая или чувствительная: 1 раз в 10–14 дней
  3. Нормальная: 1 раз в неделю

Избегайте применения скраба при акне, куперозе и раздражении.

Скраб — это не просто баночка на полке, а инструмент обновления кожи. Главное — правильно подобрать средство и не переусердствовать. Тогда ваша кожа станет заметно мягче, ровнее и лучше воспримет остальной уход.

Уточнения

Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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