Хотите гладкую кожу? Начните с этой маленькой, но важной баночки

Кожа ежедневно сталкивается с загрязнениями, пылью, остатками макияжа и ороговевшими клетками. Даже при регулярном умывании они не уходят полностью. Именно скраб помогает деликатно удалить мёртвые клетки, стимулировать обновление кожи и улучшить её текстуру. При правильном использовании он делает кожу гладкой, свежей и сияющей.
Но важно помнить: всё хорошо в меру. Слишком частое использование может повредить защитный барьер.
Ищите мягкие скрабы с мелкими частицами (например, рисовой пудрой, овсянкой) или ферментные пилинги. Избегайте агрессивных абразивов и кислот в высоких концентрациях.
Подойдут глубоко очищающие формулы с салициловой кислотой, глиной, углём. Мягкие абразивы допустимы, если нет активных воспалений.
Выбирайте баланс между механическим и кислотным отшелушиванием — лёгкие скрабы или энзимные средства 1–2 раза в неделю.
Избегайте применения скраба при акне, куперозе и раздражении.
Скраб — это не просто баночка на полке, а инструмент обновления кожи. Главное — правильно подобрать средство и не переусердствовать. Тогда ваша кожа станет заметно мягче, ровнее и лучше воспримет остальной уход.
Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток. Бывает также мыло-скраб (мыло с твёрдыми частицами).
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