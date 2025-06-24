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Вы моете волосы не тем, что нужно — и даже не подозреваете об этом

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Мы привыкли выбирать шампунь по принципу: «для сухих» или «для окрашенных» волос. Но настоящая эффективность начинается с понимания, в каком состоянии находится кожа головы. Именно она регулирует выработку себума, отвечает за здоровье корней и влияет на то, как быстро волосы загрязняются или выпадают.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Как определить свой тип кожи головы?

  • Жирная кожа головы: волосы быстро теряют свежесть, у корней появляется блеск уже на следующий день.
  • Сухая: ощущение стянутости, шелушение, зуд.
  • Чувствительная: реакция на любой шампунь, покраснение, зуд даже при нормальной жирности.
  • Нормальная: чистота и комфорт сохраняются 2–3 дня, нет зуда или шелушения.

Какой шампунь подойдёт вашему типу кожи?

Для жирной кожи головы

Выбирайте очищающие шампуни с мятой, цинком, зелёным чаем, глиной. Избегайте плотных текстур и силиконов у корней — они только усугубляют проблему.

Для сухой

Обратите внимание на увлажняющие формулы с маслами (аргана, авокадо), алоэ, пантенолом. Важно, чтобы очищение было мягким, без агрессивных сульфатов.

Для чувствительной

Подойдут гипоаллергенные, бессульфатные шампуни с коротким составом. Хорошо, если в формуле есть успокаивающие компоненты — ромашка, овёс, ниацинамид.

Для нормальной

Вы можете выбирать мягкие, сбалансированные шампуни по сезону или ощущению: летом — лёгкие, освежающие, зимой — более питательные.

Подбор шампуня — это не только про красоту волос, но и про здоровье кожи головы. Если вы правильно определите свой тип и потребности, шампунь не только очистит, но и поможет сохранить баланс, предотвратить раздражение и даже сократить выпадение волос.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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