Вы моете волосы не тем, что нужно — и даже не подозреваете об этом

Мы привыкли выбирать шампунь по принципу: «для сухих» или «для окрашенных» волос. Но настоящая эффективность начинается с понимания, в каком состоянии находится кожа головы. Именно она регулирует выработку себума, отвечает за здоровье корней и влияет на то, как быстро волосы загрязняются или выпадают.
Выбирайте очищающие шампуни с мятой, цинком, зелёным чаем, глиной. Избегайте плотных текстур и силиконов у корней — они только усугубляют проблему.
Обратите внимание на увлажняющие формулы с маслами (аргана, авокадо), алоэ, пантенолом. Важно, чтобы очищение было мягким, без агрессивных сульфатов.
Подойдут гипоаллергенные, бессульфатные шампуни с коротким составом. Хорошо, если в формуле есть успокаивающие компоненты — ромашка, овёс, ниацинамид.
Вы можете выбирать мягкие, сбалансированные шампуни по сезону или ощущению: летом — лёгкие, освежающие, зимой — более питательные.
Подбор шампуня — это не только про красоту волос, но и про здоровье кожи головы. Если вы правильно определите свой тип и потребности, шампунь не только очистит, но и поможет сохранить баланс, предотвратить раздражение и даже сократить выпадение волос.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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