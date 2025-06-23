Эти четыре компонента реально работают против морщин — остальные можно не покупать

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На каждой баночке антивозрастного крема написано, что он «разглаживает», «омолаживает» или «стимулирует коллаген». Но, к сожалению, не всё, что красиво звучит, действительно работает. Чтобы выбрать действенное средство против морщин, важно знать не рекламу, а реальные компоненты с доказанной эффективностью. Расскажем о самых надёжных «бойцах» в составе.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем

Ретинол — золотой стандарт

Это производное витамина A, которое действительно уменьшает глубину морщин, ускоряет обновление клеток и стимулирует выработку коллагена. Эффект виден уже через 1–2 месяца регулярного применения. Главное — вводить ретинол постепенно и обязательно использовать SPF, так как он делает кожу более чувствительной к солнцу.

Гиалуроновая кислота — увлажнение и упругость

Это один из лучших увлажняющих компонентов. Он притягивает и удерживает влагу в коже, делая её более плотной и гладкой. Сухая кожа всегда выглядит старше, поэтому грамотное увлажнение — основа профилактики морщин.

Пептиды — поддержка кожи изнутри

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, которые стимулируют выработку коллагена и эластина, а также помогают клеткам лучше «общаться» между собой. Средства с пептидами подходят даже для чувствительной кожи и особенно эффективны при длительном использовании.

Антиоксиданты — защита от старения

Витамины C и E, ниацинамид, коэнзим Q10 — нейтрализуют свободные радикалы, защищают от фотостарения и улучшают цвет лица. Они не убирают морщины мгновенно, но замедляют процессы старения и усиливают эффект других активов.

Настоящий антивозрастной уход — это не магия, а наука. Рабочие компоненты не обещают «волшебство за 3 дня», но при регулярном применении действительно помогают коже дольше оставаться упругой, гладкой и сияющей. Главное — выбирать средства не по рекламе, а по составу.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A) — жирорастворимый антиоксидант.



Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.



А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



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