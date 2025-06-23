Офис — не пляж: одежда, которая разрушит карьеру быстрее, чем совещание в зуме

Когда термометр штурмует отметку в +30, даже самый преданный офисный работник мечтает сбросить деловой дресс-код и облачиться во что-то воздушное и расслабленное. Но увы — офис остаётся офисом, и правила приличия никто не отменял. Где грань между лёгкостью и неуместностью? Стилист Маша Ведерникова помогает её нащупать.
Жара — не повод прийти в офис в мини. Короткие шорты и юбки выше середины бедра в рабочем дресс-коде неуместны. "Одежда — это не только про стиль, но и про уважение к другим. Отличный выбор — юбка до колена или струящееся платье миди-длины", — говорит стилист. Такие вещи и комфортны, и тактичны: уместны в переговорке, а не только на вечеринке у бассейна.
Открытые босоножки, мюли и сандалии допустимы — если они аккуратные, чистые и не напоминают пляжную экипировку. Шлёпанцы, обувь на толстой пробковой платформе и модели "отпускной мечты" лучше приберечь для отдыха. А ещё: педикюр обязателен, даже если ногти не бросаются в глаза.
Шифон, кружево и тонкие ткани — ловушка. Даже если кажется, что всё закрыто, дневной свет может неожиданно всё "выдать". Лучшее решение — носить под прозрачные вещи непрозрачный топ или выбирать модели с подкладкой. "В моде сейчас не только лёгкость, но и уместность", — подчёркивает стилист.
Майки на тонких бретельках — слишком откровенно. Лучше выбрать рубашку изо льна, футболку с рукавом или накинуть лёгкий пиджак. Если всё-таки хочется надеть топ — пусть у него будут широкие бретели, а сверху жилет или кардиган.
Да, летом тянет к яркости. Но офис — не модный показ. Огромные украшения, шляпы и броские серьги лучше заменить на лаконичные детали, которые подчеркнут образ, а не отвлекут от работы.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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Они красивы, комфортны, но коварны. Эти пять моделей на вторичке лучше обходить стороной — иначе готовьтесь к «приключениям» с сервисами и запчастями.