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Когда волосы ведут себя как предатели: один трюк возвращает свежий вид без мытья

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Иногда волосы устраивают нам настоящий саботаж — то жирные корни, то вялые пряди, то торчащие вихры. Всё это, конечно же, в самый неподходящий момент — перед важной встречей или свиданием. Но хорошая новость: даже в экстренной ситуации можно привести причёску в порядок за считанные минуты.

Прическа с крабиком на коротких волосах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Прическа с крабиком на коротких волосах

1. Гладкая укладка — спасение на скорую руку

Если волосы выглядят тускло и сбились в кучу, сделай низкую укладку с гладкой спиной. Расчеши волосы назад, нанеси гель или крем для укладки на корни и бока, пригладь расчёской — и готово. Для фиксации можешь добавить немного лака.

2. Сухой шампунь творит магию

Даже если ты мыла голову вчера, жирный блеск может появиться уже к утру. Пара пшиков сухого шампуня по пробору, несколько секунд ожидания — и волосы снова объёмные и свежие.

3. Лента или повязка — секретный трюк

Тренд последних сезонов — повязки на голову. Они не только отвлекают внимание от непослушных корней, но и визуально приподнимают волосы, создавая объём. Идеальны как для минимализма, так и для ярких образов.

4. Небрежный пучок: чем хаотичнее — тем лучше

Если ничего не помогает, собери волосы в высокий или низкий небрежный пучок. Выпусти пару прядей у лица — и ты уже в тренде. Главное — не стараться сделать идеально.

5. Несмываемый кондиционер — друг вьющихся

Капля средства может разгладить пушистость, придать блеск и оживить структуру. Особенно полезен для вьющихся, волнистых или повреждённых волос.

6. Шарф — стильный камуфляж

Когда совсем всё плохо, на помощь приходит текстиль. Оберни шарф вокруг головы как ленту, бантик или даже тюрбан. Это не только маскирует "плохой день", но и добавляет яркости образу.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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