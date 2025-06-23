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Ровные стрелки за три минуты: пошаговые советы, которые работают

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Классические чёрные стрелки — элемент макияжа, который придаёт глазам выразительность и «характер». Но нарисовать их симметрично и аккуратно бывает непросто, особенно если вы не профессиональный визажист. То рука дрожит, то хвостик «уехал» вверх. Знакомо? Хорошая новость в том, что правильная техника и несколько хитростей помогут вам рисовать стрелки уверенно и красиво — даже без опыта.

Спящая девушка с красивым макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящая девушка с красивым макияжем

Выберите удобный формат подводки

Если вы новичок, не беритесь сразу за жидкую подводку с тонкой кистью — это испытание даже для профи. Начните с подводки-фломастера: она даёт контроль и чёткую линию. Отличный вариант — гелевые подводки со скошенной кисточкой, особенно если вам удобнее работать кистью, а не маркером.

Сядьте правильно и поставьте зеркало чуть ниже

Чтобы линия получилась ровной, зафиксируйте локти на столе, а зеркало расположите ниже уровня глаз. Так вы сможете смотреть слегка вниз и рисовать вдоль линии роста ресниц, не тянув кожу и не наклоняя голову.

Стройте стрелку поэтапно

Рисовать стрелку одним движением — не лучший путь. Начните с тонкой линии у ресниц, затем обозначьте уголок и соедините его с основой. Хотите больше контроля? Поставьте ориентиры-точки и соединяйте их. Если линия вышла за пределы — исправьте её ватной палочкой с мицеллярной водой.

Закрепите результат

Чтобы стрелка держалась дольше, слегка припудрите линию чёрными тенями или используйте фиксирующий спрей. А если стрелки не вышли идеально — мягкие тени скроют неточности и придадут взгляду дымчатую мягкость.

Идеальные стрелки — это не магия, а навык. Позвольте себе пробовать, ошибаться, учиться. И с каждой новой попыткой вы будете чувствовать руку всё увереннее. Главное — не бояться и помнить, что красивый макияж доступен каждой женщине.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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