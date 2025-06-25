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Не бойся дождя: трендовые ветровки, которые сделают даже хмурые дни стильными

3:03
Моя семья » Красота и стиль

Каждое лето начинается одинаково: мы покупаем летние платья и босоножки, а затем, замерзнув в ливне, бежим за ветровкой. Но не будем унывать — дождливые дни тоже можно превратить в стильные приключения!

Женщина в модной ветровке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в модной ветровке

Да, погода снова преподнесла свои сюрпризы: солнце, дожди, ветер — и снова холод. С этим нужно смириться, а главное, подготовиться. Мы собрали для тебя 20 модных ветровок, которые станут спасением в любую непогоду и помогут выглядеть стильно, даже когда дождь застал тебя врасплох.

Утилитарный стиль — практичность на первом месте

  • Что важно в этом сезоне? Удобство и функциональность. Модные ветровки не только защищают от дождя, но и смотрятся стильно благодаря крупным карманам и капюшону. Это именно тот стиль, который был создан для того, чтобы легко адаптироваться к любым погодным условиям.

Жаккард и атлас — женственность на холодный сезон

  • Прощай, скучные непромокаемые куртки! Ветровки из жаккарда или атласа — это не только защитная одежда, но и элемент, который добавит твоему образу женственности. В этом сезоне текстуры с кружевными вставками — актуальны как никогда.

Легкие стеганые куртки — идеальный баланс

  • Стеганые куртки давно стали классикой, а теперь они получили новое прочтение: лёгкие, удобные и износостойкие. Такой вариант подойдёт для тех, кто ищет практичную вещь, которая будет актуальна и в межсезонье, и в тёплую весну.

Теплые, но не зимние — куртки для холодных дней

  • Иногда дождевики не спасают, когда температура падает. Но утепленные куртки с лёгкой прослойкой идеально подойдут для холодных дней. Они не такие тяжёлые, как зимние варианты, но отлично справляются с холодом.

Вот и они — лучшие модели на этот сезон

  • Стильная ветровка с утилитарными карманами и капюшоном, которая обеспечит защиту от дождя.
  • Куртка из фактурной ткани с кружевными вставками, которая добавит элегантности в любой образ.
  • Легкая стеганая куртка — комфорт и практичность в одном флаконе.
  • Утепленная куртка с небольшим слоем изоляции, которая защитит от холода в ненастные дни.

Больше, чем просто куртка

Не забывай, что ветровка — это не только защита от непогоды, но и способ выразить себя. Сейчас в тренде яркие и необычные модели, которые помогут добавить изюминку в твой образ. Это идеальные вещи для того, чтобы выглядеть модно, даже когда дождь застал тебя врасплох.

Романтизируем дождливые будни

Да, погода бывает капризной, но почему бы не вдохновиться ею? Модные ветровки, утепленные куртки и практичные аксессуары помогут пройти через любые дожди с улыбкой. Мы готовы встречать любые сюрпризы весны!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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