Прощай, прыщи на спине: 5 шагов, чтобы очистить кожу быстро и без боли

Когда на лице появляются прыщи, их можно замазать макияжем. Но что делать, когда они появляются на спине? Вроде бы и не видно, но какой дискомфорт! Зуд, боль, а главное — не хочется ходить в открытом топе или купальнике. Спокойно, есть решение! Поговорим о том, как легко и без стресса избавиться от прыщей на спине, и что на самом деле помогает.
Прыщи на спине (или как их называют в зарубежных источниках — бакне) — это не только проблема подростков. Они могут появляться в любом возрасте по множеству причин. Причем, как это часто бывает, мы даже не замечаем, как собственными руками создаем для себя условия для их появления. А вот что ты точно можешь сделать — понять, почему они появились, и разобраться с этим.
Самая простая и, кажется, неприметная причина появления прыщей на спине — это… неправильное мытьё головы. Да-да, ты не ослышалась. Большинство из нас моет волосы под душем, запрокидывая голову назад. И именно тогда шампунь, бальзам или маски текут прямо на спину, забивают поры и запускают процесс появления прыщей.
"Промывайте волосы, перебрасывая их вперёд. Это поможет избавиться от лишних остатков средств и предотвратить закупорку пор", — советует доктор Денди Энгельман.
Да, бывает, что мы экономим на косметике, покупаем гели для душа по принципу "красиво пахнет", но что в составе — не всегда проверяем. А зря. Для здоровья кожи важно выбирать средства, которые не забивают поры. Обрати внимание на салициловую кислоту — её антибактериальный эффект не только помогает избежать прыщей, но и уменьшает воспаления.
"Если на спине у тебя не одно воспаление, а настоящая армия прыщей, попробуй использовать средство для умывания с салициловой кислотой в качестве геля для душа", — рекомендует Энгельман.
Ты думаешь, что пилинг — это только для лица или проблемных участков, типа коленей и локтей? Ошибаешься! Пилинг для спины — это не просто полезно, это необходимость. Проблемная кожа на спине нуждается в регулярном отшелушивании, чтобы избавиться от омертвевших клеток и предотвратить забивание пор.
"Используй средства для лица, чтобы сделать пилинг спины. Это не так сложно — наноси его точечно пару раз в неделю", — советует врач.
Ты можешь попросить кого-то помочь или купить мочалку с длинной ручкой, чтобы легче достать до труднодоступных мест.
Часто ли ты использовала стайлинг, распыляя спрей прямо на кожу? О, это ошибка, которая может привести к прыщам на спине. Часть средства попадает в поры, закупоривает их и запускает воспаление.
"Если ты распыляешь средства для укладки, надевай хотя бы футболку. Так ты защитишь кожу от попадания частиц", — подсказывает Энгельман.
Быстрый душ после тренировки — это обязательная часть твоего постфитнес-ритуала. Даже если ты по дороге домой не хочешь заходить в душ, просто помни: пот на коже — это катализатор прыщей. Пренебрегать этим не стоит. Душ после тренировки поможет избежать появления прыщей и сохранить чистоту кожи.
Хочешь избежать прыщей на спине? Включи в свою рутину пару профилактических шагов. Один из них — антибактериальный спрей. Используй его каждый раз после душа, и это поможет предотвратить воспаления.
"Пользуйся антибактериальным спреем после душа, и ты заметишь, что прыщи на спине перестанут беспокоить", — советует эксперт.
Если у тебя не слишком сухая кожа, откажись от жирных кремов и используй лёгкие увлажняющие средства. Это поможет твоей коже дышать и не забиваться.
Если ты соблюдала все эти правила, но прыщи на спине всё равно не исчезают — пора к врачу. Иногда бакне — это признак гормональных нарушений или других заболеваний, для лечения которых понадобятся более серьёзные препараты.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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