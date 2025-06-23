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Четыре шага, которые восстановят кожу после отпуска

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Даже если вы не обгорели, длительное пребывание на солнце — это испытание для кожи. Ультрафиолет сушит, разрушает коллаген, вызывает микровоспаления и усиливает чувствительность. Итог — стянутость, покраснение, шелушение и ощущение перегрева. Важно не ждать, пока кожа сама «придёт в себя», а вовремя помочь ей восстановиться.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Шаг 1. Охладите и успокойте

Первое, что нужно сделать — охладить кожу. Используйте термальную воду, спрей с пантенолом или просто прохладный компресс. Избегайте льда и резкого холода — это только усилит раздражение. Хорошо работает гель алоэ вера: он успокаивает, снимает жар и уменьшает покраснение.

Шаг 2. Интенсивное увлажнение

Солнце обезвоживает кожу, поэтому следующий шаг — глубокое увлажнение. Подойдут средства с гиалуроновой кислотой, пантенолом, глицерином или аллантоином. Избегайте плотных текстур с маслами и спиртом — они могут спровоцировать раздражение. Идеальный формат — лёгкая эмульсия или гель-крем.

Шаг 3. Без пилингов и кислот

В ближайшие 3–5 дней лучше отказаться от агрессивных процедур: скрабов, кислотных тоников, ретинола. Кожа уязвима, и любое дополнительное раздражение может привести к микроповреждениям и пигментации. Сейчас ей нужны покой и защита.

Шаг 4. Поддерживайте результат

Даже после восстановления важно продолжать деликатный уход и обязательно использовать SPF ежедневно. Кожа, уже подвергшаяся солнечному воздействию, становится более чувствительной к повторному ожогу.

Восстановление кожи после солнца — это не каприз, а необходимость. Чем раньше вы начнёте заботу, тем быстрее пройдут неприятные ощущения, и кожа снова станет мягкой и спокойной. Дайте ей внимание — и она ответит вам благодарностью.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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