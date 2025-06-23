Этот уход за руками спасает даже при сильных трещинах

Кожа на руках тоньше, чем на других участках тела, и практически лишена сальных желёз. Мытьё, бытовая химия, перепады температур, холод и ветер быстро нарушают её защитный барьер. В результате появляется сухость, стянутость, шелушение, а со временем — болезненные трещины. Но всего этого можно избежать, если взять за правило регулярный и грамотный уход.
Жёсткие мыла и горячая вода пересушивают кожу. Выбирайте мягкие очищающие средства с увлажняющими компонентами — глицерином, алоэ, маслом ши. После мытья аккуратно промокайте руки полотенцем, не растирая кожу.
Ключевой момент в профилактике сухости — увлажнение. Держите крем для рук в ванной, на кухне, в сумке и на рабочем столе. Лучше всего работают кремы с пантенолом, маслом авокадо, витамином Е. Наносите средство сразу после мытья рук — это закрепляет влагу в коже.
На ночь используйте более плотный питательный крем или масло (например, кокосовое, миндальное). Для максимального эффекта можно надеть хлопковые перчатки — кожа утром будет мягкой и гладкой, как после салонной процедуры.
Зимой надевайте перчатки на улицу, а при работе с водой и бытовой химией — резиновые перчатки с хлопковой подкладкой. Это простое правило защищает руки от агрессивных факторов и поддерживает результат ухода.
Здоровая кожа рук — это не только красиво, но и комфортно. Сухость и трещины не появляются внезапно — это результат нехватки заботы. Добавьте в повседневную рутину простые шаги, и ваши руки ответят вам благодарностью, мягкостью и красотой.
Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.
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