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Этот уход за руками спасает даже при сильных трещинах

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Кожа на руках тоньше, чем на других участках тела, и практически лишена сальных желёз. Мытьё, бытовая химия, перепады температур, холод и ветер быстро нарушают её защитный барьер. В результате появляется сухость, стянутость, шелушение, а со временем — болезненные трещины. Но всего этого можно избежать, если взять за правило регулярный и грамотный уход.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Шаг 1. Мойте руки мягко

Жёсткие мыла и горячая вода пересушивают кожу. Выбирайте мягкие очищающие средства с увлажняющими компонентами — глицерином, алоэ, маслом ши. После мытья аккуратно промокайте руки полотенцем, не растирая кожу.

Шаг 2. Увлажняйте после каждого контакта с водой

Ключевой момент в профилактике сухости — увлажнение. Держите крем для рук в ванной, на кухне, в сумке и на рабочем столе. Лучше всего работают кремы с пантенолом, маслом авокадо, витамином Е. Наносите средство сразу после мытья рук — это закрепляет влагу в коже.

Шаг 3. Ночной уход — ваш главный союзник

На ночь используйте более плотный питательный крем или масло (например, кокосовое, миндальное). Для максимального эффекта можно надеть хлопковые перчатки — кожа утром будет мягкой и гладкой, как после салонной процедуры.

Шаг 4. Не забывайте про защиту

Зимой надевайте перчатки на улицу, а при работе с водой и бытовой химией — резиновые перчатки с хлопковой подкладкой. Это простое правило защищает руки от агрессивных факторов и поддерживает результат ухода.

Здоровая кожа рук — это не только красиво, но и комфортно. Сухость и трещины не появляются внезапно — это результат нехватки заботы. Добавьте в повседневную рутину простые шаги, и ваши руки ответят вам благодарностью, мягкостью и красотой.

Уточнения

Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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