Лучшие аптечные средства для кожи — проверено и дешево

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Многие считают, что действительно эффективный уход должен быть дорогим и с красивой баночкой. Но в реальности многое из того, что продаётся в аптеках, не уступает (а иногда и превосходит) люкс по составу, действию и безопасности. Ведь аптечная косметика — это не про маркетинг, а про реальные потребности кожи.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

1. Пантенол (спрей, крем или гель)

Многофункциональный помощник при ожогах, раздражении, сухости и шелушении. Увлажняет, восстанавливает и успокаивает кожу. Работает на ура после солнца, пилингов и даже ретиноидов.

2. Циновит / Цинковая паста

Если вы боретесь с высыпаниями или жирным блеском, эти средства — настоящая находка. Подсушивают воспаления, регулируют себум и при этом не пересушивают кожу.

3. Бепантен

Классика аптечки: подходит и для сухой кожи, и для раздражённой. Можно использовать на лице, губах, даже в зоне вокруг глаз. Отлично справляется с микротрещинами и покраснениями.

4. Ла-Кри / Эмолиум / Липобейз

Увлажняющие и восстанавливающие кремы для чувствительной и сухой кожи. Без отдушек, спирта и парабенов — идеально для кожи, склонной к аллергии. Работают как SOS-средство.

5. Ретиноевая мазь или «Дифферин»

Аптечные ретиноиды — бюджетный путь к обновлению кожи, борьбе с акне и морщинами. Главное — вводить аккуратно и обязательно использовать SPF.

Аптечные средства — это не компромисс, а умный выбор. Они проверены клинически, минималистичны по составу и действительно работают. Иногда лучшая баночка — это не та, что стоит дороже, а та, что продаётся рядом с кассой в аптеке.

Уточнения

Апте́ка — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.



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