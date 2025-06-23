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Секрет мягкой, гладкой кожи тела — в том, что вы делаете в первые минуты после душа

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Многие думают, что после душа кожа достаточно напитана влагой — но это ошибка. Наоборот: горячая вода и очищающие средства смывают не только загрязнения, но и природный защитный барьер. Если не увлажнить кожу в течение 5–10 минут после выхода из ванной, влага начнёт активно испаряться, а кожа станет сухой, стянутой и подверженной раздражению.

Душ
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Душ

Шаг 1. Не вытирайтесь досуха

Лёгкое промакивание полотенцем — ваш первый шаг к увлажнённой коже. Не трите тело насухо, оставьте кожу немного влажной. Так увлажняющее средство "запечатает" влагу внутри и усилит эффект.

Шаг 2. Выбирайте средство по сезону и типу кожи

  • Зимой и при сухой коже подойдут плотные кремы и баттеры с маслами (ши, какао, авокадо).
  • Летом — гелевые текстуры, лосьоны с алоэ, пантенолом или гиалуроновой кислотой.
  • После эпиляции или бритья — средства с успокаивающим эффектом, без спирта и отдушек.

Шаг 3. Наносите сразу, не отвлекаясь

Лучшее время для увлажнения — сразу после душа. Не стоит ждать, пока вы переоденетесь, позавтракаете или сядете в телефон. Потерянная минута — потерянная влага. Наносите средство мягкими движениями по направлению вверх, от стоп к плечам, чтобы дополнительно стимулировать кровообращение.

Шаг 4. Делайте это регулярно

Разовый уход не даст стойкого эффекта. Увлажнение тела — такой же обязательный шаг, как умывание или чистка зубов. Через пару недель кожа станет мягче, исчезнет шелушение, повысится упругость и гладкость.

Увлажнение после душа — это не косметическая прихоть, а базовая забота о себе. Пять минут внимания к телу каждый день — и ваша кожа ответит благодарностью: она станет гладкой, здоровой и по-настоящему сияющей.

Уточнения

Душ — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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