Секрет мягкой, гладкой кожи тела — в том, что вы делаете в первые минуты после душа

Многие думают, что после душа кожа достаточно напитана влагой — но это ошибка. Наоборот: горячая вода и очищающие средства смывают не только загрязнения, но и природный защитный барьер. Если не увлажнить кожу в течение 5–10 минут после выхода из ванной, влага начнёт активно испаряться, а кожа станет сухой, стянутой и подверженной раздражению.
Лёгкое промакивание полотенцем — ваш первый шаг к увлажнённой коже. Не трите тело насухо, оставьте кожу немного влажной. Так увлажняющее средство "запечатает" влагу внутри и усилит эффект.
Лучшее время для увлажнения — сразу после душа. Не стоит ждать, пока вы переоденетесь, позавтракаете или сядете в телефон. Потерянная минута — потерянная влага. Наносите средство мягкими движениями по направлению вверх, от стоп к плечам, чтобы дополнительно стимулировать кровообращение.
Разовый уход не даст стойкого эффекта. Увлажнение тела — такой же обязательный шаг, как умывание или чистка зубов. Через пару недель кожа станет мягче, исчезнет шелушение, повысится упругость и гладкость.
Увлажнение после душа — это не косметическая прихоть, а базовая забота о себе. Пять минут внимания к телу каждый день — и ваша кожа ответит благодарностью: она станет гладкой, здоровой и по-настоящему сияющей.
Душ — комплекс сантехнического оборудования, предназначенного для приёма человеком водных процедур в виде воздействия на тело струй воды или пара под различным давлением и при различной температуре.
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