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Вы зря тратите деньги на люкс: эти находки стоят копейки и делают макияж лучше

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Современная индустрия красоты доказывает: качественный макияж не обязан стоить дорого. На полках магазинов всё чаще появляются бюджетные средства, которые по эффекту и стойкости ничем не уступают люксу. Главное — знать, что искать. Мы собрали топ доступных продуктов, которые действительно работают и достойны места в вашей косметичке.

Тушь для ресниц
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушь для ресниц

1. Тональные кремы с эффектом «второй кожи»

Бренды вроде Catrice, Bourjois и Eveline выпускают тональные средства с отличной кроющей способностью и невесомой текстурой. Они ложатся ровно, не подчёркивают шелушения и держатся весь день. Особенно хороши линейки с матирующим или увлажняющим эффектом — подбирайте под свой тип кожи.

2. Тушь для ресниц, которая не осыпается

Maybelline Lash Sensational, Vivienne Sabo Cabaret, Essence Lash Princess — фавориты визажистов и блогеров. За небольшие деньги вы получаете объём, изгиб и стойкость без комков и осыпаний. Отличный выбор для повседневного макияжа.

3. Румяна и хайлайтеры с дорогим финишем

Недорогие бренды научились делать пудровые продукты, которые не уступают люксовым: Revolution, Art-Visage, Estrade. Хайлайтеры дают мягкое сияние без блёсток, а румяна — стойкий, естественный цвет.

4. Помады и тинты, которые держатся часами

Матовые тинты от Relouis, увлажняющие бальзамы от Lamel, блески от Faberlic — всё это стоит до 500 рублей, но радует цветом, уходом и комфортом на губах.

Бюджетные средства становятся всё качественнее, и многие из них могут легко заменить люкс. Главное — тестировать, читать составы и не бояться экспериментировать. Макияж должен радовать, а не опустошать кошелёк.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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